Leonteq ha recentemente immesso nel suo parco prodotti una nuova gamma di certificati di investimento, i c.d. Phoenix Memory Boosted ATK (o Phoenix Memory Double Coupon), che hanno una struttura simile ai classici Phoenix Memory, ma con l’aggiunta di un interessantissimo effetto sull’Autocall: se questa condizione scatta, si ricevono tutte le cedole potenzialmente accumulate fino a quella data, ma in una misura maggiore al pagamento delle classiche cedole con trigger discretamente conservativo; ora capiremo meglio.

Cosa molto importante inoltre, l’assoluta efficienza della fiscalità dei certificati (in quanto derivati), nella compensazione delle minusvalenze.

Ora si passa a fare delle premesse sul tipo di strumenti che stiamo trattando.

Informazioni quantitative sui sottostanti

In questo caso, i sottostanti del certificato di Leonteq, sono quotati in America al NASDAQ, e sono rappresentati da: Nvidia (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD) e Alphabet Class. A (GOOGL).

Le 3 azioni rimangono all’interno del settore tecnologico americano e hanno core businesses correlati (GPU, Microchip, Data Center, Intelligenza artificiale per NVDA e AMD, e Computer Quantistici/Intelligenza Artificiale per GOOGL).

Inoltre il portafoglio azionario possiede una quantità di informazione storica più che sufficiente per analizzare, su stampo quantitativo, i bilanci o quale sia il processo stocastico che muove fondamentalmente il prezzo dei 3 sottostanti analizzati, potendo ad esempio notare eventuali cambiamenti di natura a seconda del periodo storico/time frame analizzato.

A livello stocastico il prezzo dei 3 sottostanti risulta dominato da una Forte Proprietà Momentum (cioè Hurst>0,5 con Significatività Statistica>99%), analizzata sul breve, medio e lungo periodo (1024, 2048 e 4096 osservazioni di rendimenti logaritmici giornalieri). A seguire i risultati. NVDA è quella che esibisce con più forza questo tipo di processo stocastico, con H che cresce al diminuire del periodo analizzato e Sign. Stat. che cresce al crescere del periodo analizzato: H_1024=0,612 con Sign. Stat.>99,960%; H_2048=0,600 e Sign. Stat.>99,986%; H_4096=0,585 con Sign. Stat.>99,993%. A seguire AMD, che anche lui mostra con forza questo tipo di processo, con H e Sign. Stat. che crescono al diminuire del periodo analizzato: H_4096=0,553 e Sign. Stat.>95,434%; H_2048=0,581 con Sign. Stat.>99,699%; H_1024=0,625 e Sign. Stat>99,989%. Anche per GOOGL si rileva un forte proprietà momentum, con H e Sign. Stat. che crescono al diminuire del periodo analizzato: H_4096=0,548 con Sign. Stat.>98,399%; H_2048=0,559 e Sign. Stat.>99,299%; H_1024=0,587 con Sign. Stat.>99,741%.

Data la forte proprietà momentum rilevata sui sottostanti, si consiglia di fare trading-investing diretto su essi, con dati giornalieri di chiusura e su ogni periodo, con l’applicazione di tecniche di tipo Momentum–Breakout–Trend Following.

Completando le analisi delle caratteristiche quantitative, si può dire che con la volatilità implicita si possiede un margine medio più che sufficiente per la costruzione del pool opzionale sottostante del certificato che, come detto, consta di un’interessante caratteristica (si ricordi, inoltre, che a livello stocastico la volatilità è mean reverting e che vige un regime di correlazione inversa fra prezzi azionari e volatilità). Attualmente il maggior peso è dato da NVDA, al 77%; segue AMD intorno al 58%; in coda GOOGL a circa il 30%.

In ultimo, ma non per importanza, NVDA e GOOGL elargiscono dividendi atti alla strutturazione del prodotto.

L’investitore deve invece valutare: composizione sottostante del cross-asset structured product, livelli di redditività potenziale, conservatività della protezione applicata, scadenza, potenziali bias post emissione ecc.

Si passa ora a spiegare il meccanismo di base del certificato targato Leonteq riassunto nella Struttura e districato nel Funzionamento del Payoff.

Leonteq Certificate Phoenix Memory Boosted: la Struttura

A seguire la struttura del certificato targato Leonteq:

Barriera Europea al 60% dei valori iniziali

al 60% dei valori iniziali Trigger cedole al 60% dei valori iniziali

al 60% dei valori iniziali Cedole mensili condizionate dello 0,667% (max. 8,004% p.a.) sul valore nominale

dello 0,667% (max. 8,004% p.a.) sul valore nominale Autocall trigger attiva dal 6° mese (dal 24.01.2025), pari al 100% dei valori iniziali e con Opzione Boosted ATK : se scatta la condizione si ottengono tutte quelle cumulate fino a quella data, ma su una cedola mensile dell’1,667% (max 20,004% annuo)

attiva dal 6° mese (dal 24.01.2025), pari al 100% dei valori iniziali e con : se scatta la condizione si ottengono tutte quelle cumulate fino a quella data, ma su una cedola mensile dell’1,667% (max 20,004% annuo) Scadenza a 2 anni

a 2 anni Opzione quanto che neutralizza il tasso di cambio

che neutralizza il tasso di cambio Prezzo lettera rilevato a 961,69 Euro – intorno alle 11:25 del 07.08.2024 –

Leonteq Certificate Phoenix Memory Boosted: Funzionamento del Payoff

Questo certificato è stato emesso da Leonteq il 05.08.2024, ha data di valutazione finale/scadenza posta al 29.07.2026 (liquidazione 05.08.2026), è negoziato su EuroTLX (Cert-X) ed ha un valore nominale di 1000 Euro.

Meccanismo cedolare

Il Certificato di Leonteq paga quindi cedole mensili condizionate di 6,67 Euro, cioè se i sottostanti non scendono oltre il trigger delle cedole, posto al 60% del livello iniziale. In altre parole i sottostanti non devono scendere oltre il -40% dal loro valore iniziale affinché venga elargita la cedola dal contratto.

In caso contrario non viene corrisposta alcuna cedola, che però viene immagazzinata in memoria e pagata assieme a tutte quelle eventualmente non pagate in precedenza quando si presenta la condizione del pagamento, ovvero quando i sottostanti risalgono contemporaneamente sopra il trigger in una delle date di valutazione successive.

Meccanismo di rimborso anticipato: Autocall Boosted ATK

Ad ogni data di valutazione (attiva dal 3° mese) si attiva potenzialmente la condizione Boosted ATK: se il valore di tutti i sottostanti è pari o superiore al relativo valore iniziale scatta la condizione, si ottengono il valore nominale più la cedola del mese in questione e quelle cedole accumulate fino a quella data; altrimenti la vita del prodotto continua.

NB: se la condizione scatta alla prima data si ottiene il nominale, più la cedola dello 0,667% e le 6 cedole cumulate dell’1,667% (10,002%), per un totale di 1106,69 Euro; se scatta alla seconda data si ottiene il nominale, più la cedola del mese in questione dello 0,667% e le 7 cedole cumulate dell’1,667% (11,699%), per un totale di 1123,36 Euro ecc.

Scadenza

A scadenza, se il prodotto non si è estinto anticipatamente, si prefigurano 3 scenari alla data di valutazione finale:

se tutti i sottostanti sono pari o superiori al relativo valore iniziale scatta la condizione Boosted ATK e si riceve un massimo di 1400,08 Euro

se i sottostanti non scendono sotto la barriera europea – della stessa entità del trigger cedolare -, il certificato paga il nominale più l’ultima cedola – e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria – per un totale di 1160,08 Euro;

in caso contrario il certificato di investimento replica linearmente la performance del WO , pagando un valore pari al valore nominale del certificato moltiplicato per la performance (data dal valore finale in rapporto al valore iniziale) del suddetto sottostante.

Da notare la presenza della barriera europea: grazie a tale caratteristica il valore dei sottostanti può anche fluttuare sotto barriera durante la vita del certificato senza compromettere la protezione del capitale. Affinché venga restituito il valore nominale, il valore del sottostante deve risultare sopra la barriera solo alla data di valutazione finale.

Da notare anche la presenza dell’opzione quanto: nonostante i titoli su cui è scritto il certificato siano denominati in USD, il prodotto rimborsa sempre importi in Euro, non lasciando l’investitore esposto a variazioni (favorevoli o sfavorevoli) del cambio EUR/USD.

Il Portafoglio Sottostante e la Componente Lineare

La situazione attuale sul portafoglio sottostante di questo certificato di Leonteq è la seguente:

GOOGL -> valore iniziale (170,29 USD), Barriera/trigger cedola (102,174 USD), ultimo prezzo registrato (chiusura del 18.06.2024 a 158,29 USD, pari al 92,95% del valore iniziale)

AMD -> valore iniziale (138,44 USD), Barriera/trigger cedola (83,064 USD), ultimo prezzo registrato (chiusura del 18.06.2024 a 130,18 USD, pari al 94,03% del valore iniziale)

NVDA -> valore iniziale (103,73 USD), Barriera/trigger cedola (62,238 USD), ultimo prezzo registrato (chiusura del 18.06.2024 a 104,25 USD, pari al 100,50% del valore iniziale)

Dato che GOOGL rappresenta il WO, trovandosi al 92,25% del valore iniziale, e che il certificato quota sopra ai 929,50 Euro, si può dire che il prodotto stesso quota con un premio sulla componente lineare, indotto dalla nuova struttura Boosted ATK favorevole all’investitore. Per saperne di più si legga anche cosa si intende per componente lineare.

Codice ISIN

CH1358859291

Cliccandovi sopra verrete rimandati alla pagina del certificato targato Leonteq.