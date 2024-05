Interessantissimo Certificato targato Leonteq di tipo Fixed Cash Convertible per investire su Obbligazioni emesse dal Governo Tedesco.

Cosa molto importante, inoltre, grazie alle cedole fisse, è la possibilità di incassare un flusso reddituale incondizionato durante la vita del prodotto, andando a beneficio della compensazione di eventuali minusvalenze presenti nello zainetto fiscale.

Informazioni sul sottostante

Innanzitutto il sottostante del certificato di Leonteq è rappresentato da un Bond del governo tedesco con lunga scadenza, ossia facente parte della parte finale della curva dei tassi, ossia la parte a lungo termine (scadenza a 15.08.2052), ma che non paga interessi.

Il titolo è a tutti gli effetti un Zero Coupon Bond, ma con una duration molto elevata, e quindi molto sensibile alle variazioni dei tassi di interesse. Data la relazione inversa fra prezzi e tassi, il sottostante dovrebbe avere tutte le carte in regola per capovolgere questo trend ribassista in corso.

Essendo il certificato di tipo convertible è sempre legato alla performance del sottostante per quanto riguarda la restituzione del capitale, ma con la differenza che se a scadenza è pari od inferiore alla barriera avviene la consegna fisica del sottostante, che è comunque molto liquido e sempre rivendibile prima della sua scadenza naturale, che come detto è lunga. In caso di consegna fisica si deve quindi necessariamente aspettare un taglio dei tassi prima di poterlo rivendere prima della scadenza naturale.

Leonteq Certificati Fixed Cash Collect Convertible: Struttura del certificate

A seguire la struttura del certificato:

Barriera europea sul capitale al 100% dei valori iniziali

sul capitale al 100% dei valori iniziali Cedole semestrali incondizionate del 3,17% (6,34% annuo incondizionato) sul taglio nominale unitario

del 3,17% (6,34% annuo incondizionato) sul taglio nominale unitario Scadenza a 1 anno

a 1 anno Valore nominale unitario di 1000 Euro

di 1000 Euro Prezzo lettera rilevato a circa 1000 Euro – intorno alle 12:00 del 29.05.2024 –

Leonteq Certificati Fixed Cash Collect Convertible: Funzionamento del Payoff

Questo certificato, della categoria Fixed Cash Collect Convertible, è stato emesso dal Leonteq il 27.05.2024 e ha data di valutazione finale/scadenza posta al 20.05.2025 (liquidazione 27.05.2025), è negoziato sul EuroTLX (Cert-X) ed ha un valore nominale di 1000 euro.

Il prodotto paga un flusso cedolare semestrale incondizionato di 31,70 Euro ogni semestre (2 cedole). Senza condizioni significa a prescindere dall’andamento del valore dei sottostanti, pur essendo un contratto derivato.

A scadenza, si prefigurano 2 scenari:

l’investitore riceve il valore nominale più l’ultima cedola incondizionata se il sottostante, alla data di valutazione finale, non è sceso sotto la barriera europea (posta al 100% del valore iniziale, ossia il valore iniziale stesso): nel computo del payoff si inseriscono il nominale e tutte e 2 le cedole;

Se il Livello di Fixing Finale è uguale o inferiore al Valore iniziale, l’investitore riceverà una quantità intera (ossia in base al Rapporto di Conversione indicato nel KID) del Sottostante per prodotto. Qualsiasi potenziale diritto frazionale sul Rapporto di Conversione (ossia Frazioni del Sottostante) verrà versato in denaro, sulla base del Fixing Finale. Le Frazioni del Sottostante non potranno essere cumulate. Inoltre nel payoff si inseriscono anche le 2 cedole.

Da notare inoltre la presenza della barriera europea: questo tipo di barriera viene osservata solo alla data di valutazione finale. Ciò implica che, se il sottostante dovesse scendere sotto la barriera durante la vita del certificato per poi risalirvici sopra alla data di valutazione finale, il capitale da rimborsare al valore nominale non viene intaccato.

Il sottostante

La situazione attuale sul sottostante – di questo Certificato Fixed Cash Collect Convertible a marchio Leonteq – è la seguente:

0,00% Bund 15/08/2052 – > valore iniziale (50,5781 Eur), Barriera (50,5781 Eur), ultimo prezzo registrato (intorno alle 12:20 del 29.05.2024 a 46,73 Eur, pari al 92,39% del livello iniziale)

Analisi dinamico-oggettiva del payoff a scadenza

In base alle quotazioni attuali del sottostante ed un prezzo lettera (=di acquisto per l’investitore) di circa 1000 Euro questo sarebbe il payoff a scadenza (= la struttura di pagamento del contratto, Data da Val Rimb Cert, al variare del valore del sottostante dalla quotazione attuale a 0%, dato da Pr Sottost; rosso per decrementi/perdite; verde per aumenti/guadagni):

se il sottostante sale dell’8,23% dall’attuale quotazione il certificato paga il totale di 1063,40 Euro, corrispondente ad un massimo rendimento potenziale lordo a poco meno di 1 anno del 6,34% (6,50% annualizzato) rispetto il suddetto prezzo lettera.

Se invece il sottostante scendesse con più forza avverrebbe la consegna fisica del sottostante in base al rapporto di conversione (indicato nel KID).

Codice ISIN del prodotto

Cliccandovi sopra verrete rimandati alla pagina del prodotto di Leonteq.

