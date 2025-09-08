Certificate Fast su Basket Misto Italia 12,12% annuo

Interessantissimo Certificato di Barclays per investire, con un importo di danaro limitato, su un portafoglio misto di azioni (diversi settori: Banking, Industriale e beverage) quotato in Europa.

Il Certificato è molto interessante perché, a fronte bassa correlazione (settoriale) degli stessi, consente di ottenere interessanti condizioni per l’investitore, ossia la seguente struttura:

corposo flusso cedolare mensile con effetto memoria del 1,01% (si ricordi i redditi diversi nella compensazione di eventuali minusvalenze), ossia con un max del 12,12% annuo

con del 1,01% (si ricordi i redditi diversi nella compensazione di eventuali minusvalenze), ossia con un max del 12,12% annuo effetto fast step down sull’autocall attivo dal 6° mese (02/03/2026) e decrescdente a step dell’1%: dal 100% al 71% dei valori iniziali

sull’autocall attivo dal 6° mese (02/03/2026) e decrescdente a step dell’1%: dal 100% al 71% dei valori iniziali protezione condizionata discretamente conservativa su capitale e cedole (60% dei valori iniziali)

su capitale e cedole (60% dei valori iniziali) media scadenza non convenzionale (3 anni)

Informazioni Quantitative sul Portafoglio Sottostante

Il portafoglio sottostante del certificato di Barclays è formato da Unicredit (UCG), Saipem (SPM) e Campari (CRP).

Il rischio

Dato il diverso core business, aumenta il rischio di correlazione, ossia il rischio che anche a causa di un solo sottostante si possa inficiare la corresponsione di capitale e/o cedole.

Aspetti di Analisi Fondamentale

Tutte e 3 le aziende elargiscono dividendi atti alla strutturazione del prodotto

Barclays Phoenix Memory Fast Step Down: Funzionamento del Payoff e Rendimento Potenziale

Questo certificato è stato emesso da Barclays il 02/09/2025, ha data di valutazione finale posta al 04/09/2038 (liquidazione il 11/09/2028), è negoziato su SeDeX ed ha un valore nominale di 100 Euro.

Meccanismo Cedolare ed Effetto Memoria

Il certificato in questione paga corposi premi mensili condizionati di 1,01 Euro, cioè se i 3 sottostanti non scendono oltre il -40% dei loro valori inziali (ossia con un trigger premio al 60% dei valori iniziali).

In caso contrario non viene corrisposta alcuna cedola, che però viene immagazzinata in memoria e pagata assieme a tutte quelle eventualmente non pagate in precedenza quando si presenta la condizione del pagamento, ovvero quando tutti i sottostanti risalgono sopra il trigger in una delle date di valutazione successive.

Meccanismo di Rimborso Anticipato: Autocall Fast Step Down

Il meccanismo Autocall permette di ottenere il rimborso anticipato, grazie all’autocall trimestrale:

se il prezzo del sottostante è pari o superiore all’autocall trigger il certificato rimborsa il valore nominale più la cedola del mese in questione (e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria); in caso contrario la vita del prodotto continua.

Scadenza

A scadenza, se il prodotto non si è estinto anticipatamente, si prefigurano 2 scenari:

se alla data di valutazione finale il sottostante Worst Of (WO, ossia con valore finale peggiore rispetto a quello iniziale) non scende sotto la barriera europea, il certificato paga il nominale più l’ultima cedola – e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie36all’effetto memoria -. In altre parole si otterrebbero 36 cedole più il nominale .

-. In altre parole si otterrebbero . in caso contrario il certificato di investimento replica linearmente la performance del sottostante WO, ossia pagando un valore pari al valore nominale del certificato moltiplicato per il rapporto fra valore finale e valore finale del WO.

Barriera Europea

Da notare la presenza della barriera europea.

Grazie a tale caratteristica il valore dei sottostanti può anche fluttuare sotto barriera durante la vita del certificato senza compromettere la protezione del capitale.

Affinché venga restituito il valore nominale, il valore dei sottostanti deve risultare sopra la barriera solo alla data di valutazione finale.

Codice ISIN

XS3103324888

Cliccandovi sopra verrete rimandati alla pagina del certificato firmato Barclays.

