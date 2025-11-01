CcTeu aprile 2032, ecco cosa ci dicono i risultati all’asta di giovedì

All’asta di questo giovedì 30 ottobre il Tesoro ha raccolto 9,5 miliardi di euro, il massimo della forchetta fissata in relazione all’emissione di quattro titoli di stato a medio-lungo termine. Due dei bond offerti erano CcTeu, di cui uno con scadenza nell’aprile 2032 (ISIN: IT0005594467). Analizzeremo proprio questa, in quanto ci consente di ricavare previsioni circa l’andamento di alcuni tra i principali dati macroeconomici.

Risultati all’asta

Il CcTeu 2032 offre una cedola dell’1,05% aumentata dell’Euribor a 6 mesi. L’aggiornamento avviene ogni semestre e per quello in corso, iniziato due settimane fa, si fa riferimento al tasso vigente in data 13 ottobre e pari al 2,103%. La cedola in pagamento a metà aprile sarà, quindi, dell’1,594% lordo.

Fanno 15,94 euro per ogni lotto minimo di 1.000 euro, 13,95 euro al netto dell’imposta.

Il Tesoro ha raccolto 1 miliardo di euro con la 15-esima tranche del CcTeu 2032. Il prezzo di aggiudicazione è stato di 102,67. Il rendimento lordo offerto, ad esclusione del tasso di riferimento, risulta essere stato dello 0,62%. Esso si confronta con il 2,97% offerto nella stessa seduta dal BTp 2032, il bond del Tesoro con cedola fissa. Da questa differenza deduciamo che il mercato si aspetta un Euribor a 6 mesi in media del 2,35% per i prossimi sette anni.

Aspettative del mercato

L’Euribor a 6 mesi è attualmente sotto il 2,15%. Dunque, previsto un incremento mediamente contenuto. Il BTp Italia 2032 ci consente altresì di ricavare le aspettative d’inflazione per il periodo considerato. Ieri, offriva l’1,72% reale. Facendo la differenza con il rendimento della cedola fissa, il mercato sconta un’inflazione media di 1,25% per i prossimi sette anni.

Riepilogando: il CcTeu 2032 ci prospetta un Euribor a 6 mesi del 2,35%, un po’ più alto dei livelli attuali. E il BTp Italia 2032 sconta un’inflazione media di 1,25%. I due dati ottenuti appaiono coerenti tra loro. Tassi di mercato sopra l’inflazione italiana di circa l’1%. Poiché l’inflazione nell’Eurozona è stimata di circa mezzo punto percentuale più alta nel medio-lungo termine, i tassi reali nell’area sarebbero nell’ordine dello 0,50%.

CcTeu 2032 rassicurante

L’inflazione di ottobre è scesa all’1,2% in Italia e al 2,1% nell’Eurozona. Gli investitori ci stanno segnalando che per i prossimi anni si attendono una politica monetaria un po’ più restrittiva e capace di tenere l’inflazione entro il target del 2%. Vedremo con il tempo se si tratti di ottimismo o di consapevolezza.

giuseppe.timpone@investireoggi.it