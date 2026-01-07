Cassetto fiscale 2026: tutto su rimborsi, versamenti e atti registrati

Il cassetto fiscale continua a essere disponibile anche nel 2026 e si conferma uno dei servizi online più utili per tenere sotto controllo la propria posizione con il Fisco. Si tratta di un’area digitale che raccoglie informazioni personali e dati fiscali, permettendo di consultarli in modo ordinato e, in molti casi, di gestirli senza passaggi complicati.

L’idea alla base del servizio è semplice: concentrare in un unico punto i principali documenti e le principali informazioni che riguardano i rapporti con l’Agenzia delle Entrate. In questo modo diventa più facile verificare cosa risulta già acquisito dall’amministrazione, individuare eventuali rimborsi attesi, controllare i versamenti effettuati e consultare comunicazioni o atti registrati.

Quali informazioni contiene il cassetto fiscale

All’interno del cassetto fiscale sono presenti diversi tipi di dati, utili sia per privati sia per partite IVA. La consultazione riguarda, prima di tutto, le informazioni anagrafiche: per esempio il domicilio fiscale e l’ufficio dell’Agenzia competente, determinato proprio in base al domicilio registrato.

Una sezione importante è quella dedicata alle dichiarazioni fiscali. Qui risultano le dichiarazioni dei redditi presentate nel tempo, le Certificazioni Uniche e anche le scelte effettuate per la destinazione del 2, 5 e 8 per mille. Avere questi documenti raccolti in un’unica area aiuta a ricostruire velocemente quanto è stato già inviato o registrato.

Il servizio permette inoltre di consultare i rimborsi collegati alla propria posizione, insieme ai pagamenti e ai versamenti già eseguiti. Questo tipo di controllo può essere utile, ad esempio, per verificare la presenza di importi versati correttamente o per ritrovare informazioni che spesso vengono cercate solo quando serve una prova o un riepilogo.

Un altro blocco di informazioni riguarda gli atti registrati: rientrano in questa categoria, tra gli altri, contratti di locazione, successioni, atti pubblici e documenti simili. La presenza di questi dati nel cassetto permette una verifica rapida di ciò che risulta formalmente registrato.

Dentro anche le comunicazioni del fisco

Non manca poi l’area dedicata alle comunicazioni dell’Agenzia. In particolare, nel cassetto fiscale possono comparire sia gli inviti alla compliance sia le comunicazioni legate a irregolarità (avvisi bonari, lettere compliance, ecc.). Queste informazioni sono raccolte nella sezione in cui “l’Agenzia scrive”, pensata proprio per concentrare le comunicazioni ufficiali.

Tra i contenuti disponibili rientrano anche i crediti IVA, i crediti agevolativi e i contributi a fondo perduto eventualmente presenti. A questi si aggiungono i dati collegati agli studi di settore e agli indicatori sintetici di affidabilità (ISA), cioè le informazioni utilizzate per alcuni aspetti legati alla valutazione della posizione fiscale.

Infine, nel cassetto fiscale possono essere presenti anche comunicazioni e dati relativi a temi specifici: ad esempio, contenuti collegati al Concordato preventivo biennale, alle dichiarazioni d’intento, agli adempimenti di leasing o acquisto nautica, al condono previsto dalla legge 289/2002, oltre allo stato di iscrizione al Vies.

Come funziona l’accesso al servizio nel 2026

Il cassetto fiscale è accessibile dall’area riservata sul sito dell’Agenzia Entrate.

Il servizio risulta disponibile tutti i giorni, 24 ore su 24, con una precisazione operativa: potrebbero verificarsi rallentamenti tra l’una e le due nei giorni in cui viene effettuata la manutenzione. In pratica, il servizio rimane attivo, ma in quella finestra oraria l’esperienza può essere meno fluida.

L’accesso può essere fatto con credenziali Spid, Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica e credenziali dell’Agenzia delle Entrate.

QR-Code per fatturazione elettronica: una funzione utile per le partite IVA

Tra le funzioni più pratiche, il cassetto fiscale consente ai titolari di partita IVA di creare un QR-Code (un codice a barre bidimensionale). Questo codice contiene i dati della partita IVA e anche l’indirizzo telematico eventualmente scelto per ricevere le fatture elettroniche.

Il QR-Code può essere stampato oppure conservato su dispositivi mobili. Lo scopo è rendere più veloce la comunicazione dei dati ai fornitori: invece di dettare o scrivere informazioni, è sufficiente mostrare il codice, facilitando l’inserimento corretto dei dati di fatturazione.

Delega per consultare il cassetto fiscale: cosa significa davvero

Il tema della delega richiede attenzione: la delega è un accordo privato tra contribuente e intermediario scelto, con cui viene autorizzato l’uso dei servizi online. In altre parole, conferire la delega non basta da solo: perché l’intermediario possa operare, i dati della delega devono essere comunicati all’Agenzia seguendo le regole previste. È questo passaggio che consente di “attivare” la delega.

La consultazione del cassetto fiscale può essere delegata agli intermediari individuati dall’articolo 3, comma 3, del d.P.R. 322/1998, cioè i soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (commercialista, consulente del lavoro, ecc.). Le modalità operative sono quelle previste dal provvedimento del 2 ottobre 2024 sulla c.d. delega unica.

L’attivazione avviene dopo la comunicazione dei dati all’Agenzia, che può essere fatta in due modi:

tramite una funzionalità web presente nell’area riservata, utilizzata direttamente dal contribuente;

tramite l’intermediario delegato, seguendo una delle modalità indicate dal provvedimento del 2 ottobre 2024, aggiornato dal provvedimento del 20 maggio 2025.

Con le stesse modalità è possibile inviare anche la revoca, cioè la comunicazione che disattiva la delega.

Durata, scadenza e rinnovo della delega

La delega ha una durata definita: scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui viene conferita, salvo revoca anticipata da parte del contribuente o rinuncia dell’intermediario.

Un esempio chiarisce bene: una delega conferita a gennaio 2026 terminerà il 31 dicembre 2030.

Per il rinnovo esiste una finestra temporale precisa: la richiesta può essere comunicata dal novantesimo giorno prima della scadenza originaria. Questa regola permette di evitare interruzioni e di mantenere continuità nell’operatività dell’intermediario.

Un ultimo aspetto pratico completa il quadro: con le stesse modalità di delega non si può autorizzare solo la consultazione del cassetto fiscale, ma anche altri servizi online, sia dell’Agenzia delle Entrate sia dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Riassumendo il cassetto fiscale dell’Agenzia Entrate