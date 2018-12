Cashback, Lyoness e le diverse possibilità di scelta

Nel panorama dei siti di cashback un caso interessante è Lyoness, shopping community che dispone di una propria Cashback Card.

Registrandosi gratuitamente, si ha un’ampia possibilità di scelta per acquisti di ogni genere, online e offline, presso aziende convenzionate di diversa natura (dalle piccole realtà ai retailer più conosciuti). Nel caso di Lyoness la community è di considerevoli dimensioni e si estende anche su scala internazionale, le opportunità di fare shopping sono quindi numerose ed in costante aggiornamento (tra le aziende convenzionate a Lyoness nel territorio nazionale, si possono contare oltre 23.000 Piccole e Medie Imprese, 120.000 in tutto il mondo, i siti aderenti sono oltre 500 e la lista comprende i più conosciuti come eBay, Booking, Lastiminute, Volagratis, Yoox…). Così, il circuito di cashback può rispondere alle esigenze più diverse: dai prodotti enogastronomici a quelli per bambini, dall’ambito farmaceutico e della cura della persona al settore della bellezza, dall’arredamento all’abbigliamento.

Ed in questo contesto, che si acquisti online oppure offline, la rete è un valido alleato e ci aiuta a confrontare prezzi ed offerte. Purtroppo, non è sempre possibile avere il tempo di navigare in rete e in alcuni casi può essere difficile capire come orientare le proprie ricerche. I siti che offrono servizi agli utenti per facilitare il confronto tra numerosi prodotti rappresentano un valido supporto, ma anche i siti di cashback possono assolvere a questa funzione ed aiutarci nella scelta del prodotto giusto al prezzo migliore, fornendo inoltre qualcosa in più: ritorno di denaro ad ogni acquisto effettuato. E non è più necessario aspettare con ansia la stagione dei Saldi o il Black Friday, con il “cash-back” (“denaro-indietro”) è possibile fare shopping conveniente in qualsiasi momento.

I circuiti di cashback mettono a disposizione dei propri utenti un panorama vario di aziende partner presso le quali fare shopping e, oltre a dare la possibilità di cogliere sconti e promozioni normalmente promossi dagli shop online aderenti, forniscono ulteriori vantaggi promossi dai circuiti stessi. Le dinamiche di cashback prevedono il riaccredito al cliente di parte del denaro che ha speso, ciò significa che per ogni acquisto è sempre previsto un rimborso. Il cashback si somma quindi ad altri sconti già attivi sul prodotto o servizio che si intende acquistare.