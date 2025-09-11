Se l’attesa era tutta per la nuova rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali, fino a pochi giorni fa, adesso l’attenzione deve essere estesa a un provvedimento ancora più grande: la Pace Fiscale.

A dire il vero, questo nome è stato utilizzato ogni volta che si sono introdotti provvedimenti di sanatoria per le cartelle esattoriali. Ma stavolta la situazione appare differente. Con la nuova Pace Fiscale su cui sta lavorando il governo, infatti, si andrà oltre le semplici sanatorie tipiche della rottamazione. La rottamazione sarà limitata solo ad alcune categorie di contribuenti, mentre per altri arriverà il saldo e stralcio. Un provvedimento che, per certi versi, può essere considerato persino migliore.

Dire addio alle cartelle esattoriali con la Pace Fiscale 2026 diventa dunque un obiettivo concreto.

Cartelle esattoriali addio con la Pace Fiscale 2026: saldo e stralcio insieme alla rottamazione quinquies

La Pace Fiscale 2026 è in arrivo e con essa due provvedimenti molto attesi: una nuova rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali, stavolta però limitata ai grandi debitori, e un saldo e stralcio per i piccoli debiti.

Si tratta di soluzioni mirate che diversificano i contribuenti in base all’ammontare del debito. Alla base di questa scelta, in vista della Legge di Bilancio (o, al massimo, del collegato Decreto Fiscale), c’è proprio l’obiettivo di differenziare le misure: rottamazione quinquies e saldo e stralcio per categorie diverse.

Mai prima d’ora una rottamazione delle cartelle aveva imposto limiti alla platea, se si escludono quelli legati alla data di affidamento dei carichi all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Fino a oggi, infatti, i vincoli riguardavano le cartelle: per la rottamazione quater, ad esempio, erano ammesse quelle affidate fino al 30 giugno 2022.

Per la rottamazione quinquies, invece, il limite dovrebbe essere fissato al 31 dicembre 2023.

Cartelle esattoriali nella rottamazione quinquies, limiti di platea in arrivo

Le limitazioni della nuova rottamazione quinquies non saranno solo temporali, ma anche di platea, perché non sarà rivolta a tutti i contribuenti. Potrebbe riguardare solo chi ha debiti ingenti o chi rientra in determinate soglie ISEE. Nulla è ancora definitivo, ma queste sembrano le ipotesi più concrete.

La ratio è quella di aiutare chi ha realmente bisogno, non chi — pur disponendo di condizioni reddituali e patrimoniali solide — ha scelto di non pagare. Un’altra possibile limitazione è l’esclusione per coloro che hanno aderito in passato ad altre rottamazioni senza però portare a termine i pagamenti (e in alcuni casi senza versare neppure la prima rata).

Anche il saldo e stralcio dentro la Pace Fiscale 2026 insieme alla rottamazione

Se da un lato la nuova misura rischia di essere meno favorevole e ampia rispetto alle precedenti, dall’altro porta con sé una novità significativa: il saldo e stralcio.

Si tratta di un intervento che mancava da anni tra le sanatorie fiscali. Potrebbe riguardare le cartelle di piccolo importo o i contribuenti con un ammontare complessivo di debiti non eccessivo (da definire limiti e regole). In pratica, verrebbe offerta la possibilità di pagare subito una parte del debito, con la restante quota stralciata.

Un meccanismo già sperimentato in passato, che garantisce una forte riduzione dell’esposizione per i debitori.