Carta della cultura, al traguardo la domanda per avere fino a 500 euro dal 2020 al 2024

Ultimi giorni per fare domanda finalizzata ad ottenere la c.d. Carta della Cultura. Il sostegno economico per le famiglie con redditi bassi, pensata per incentivare l’acquisto di libri e favorire la lettura. Si tratta di un contributo statale di 100 euro che può essere utilizzato per comprare libri, sia cartacei che digitali, purché dotati di codice ISBN. Il beneficio è rivolto ai nuclei familiari con un valore ISEE ordinario o corrente non superiore a 15.000 euro.

Un bonus per la cultura e la lettura

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rendere la cultura accessibile a chi si trova in difficoltà economica.

Da non confondere con le “carte della cultura giovani e del merito“, attraverso la domanda Carta della Cultura in esame, ogni famiglia può ottenere un contributo annuale da destinare esclusivamente all’acquisto di libri. Si tratta, quindi, di un incentivo diretto alla lettura, utile non solo per l’arricchimento personale ma anche per promuovere il sapere e la crescita culturale di tutti i membri della famiglia.

Ogni nucleo familiare può beneficiare di una sola carta per anno, e l’importo complessivo viene condiviso tra i componenti della famiglia. La misura copre gli anni dal 2020 al 2024, ma la richiesta è possibile solo se per ciascuno di questi anni si era in possesso di un ISEE valido e conforme ai requisiti. Dunque, carta cultura di 100 euro per ognuno degli anni in cui si ha il requisito ISEE. In mancanza di una certificazione ISEE per l’anno di riferimento, non è possibile accedere al contributo per quell’anno.

Scadenze e modalità per la domanda carta della cultura

La finestra utile per presentare la domanda Carta della Cultura si è aperta dal 1° ottobre (dalle ore 12:00) e si chiuderà il 31 ottobre 2025. Per chi, avendone i requisiti, non ancora abbia provveduto, la richiesta deve essere inoltrata esclusivamente attraverso l’app IO, la piattaforma digitale dei servizi pubblici gestita da PagoPA. Non sono previsti altri canali di presentazione: non si può quindi fare domanda tramite moduli cartacei o presso uffici pubblici.

L’uso dell’app IO garantisce un procedimento rapido e sicuro. Per accedere è necessario autenticarsi con credenziali SPID o con la Carta d’Identità Elettronica (CIE). In questo modo si evita la burocrazia tradizionale e si semplifica la gestione del bonus, rendendo l’intero processo completamente digitale.

Requisiti per accedere al contributo

Per poter ottenere la Carta della Cultura occorre:

essere residenti in Italia, come cittadini italiani o stranieri regolarmente presenti;

possedere un profilo attivo sull’app IO;

avere un ISEE ordinario o corrente non superiore a 15.000 euro per gli anni di riferimento.

Anche con tutti i requisiti rispettati, l’assegnazione del contributo non è automatica. La distribuzione dipende infatti dai fondi disponibili e dal numero complessivo di richieste. Per questo motivo, viene stilata una graduatoria annuale basata sul valore ISEE. Le famiglie con l’indicatore più basso avranno priorità. In caso di parità, si considera l’ordine di presentazione della domanda.

Esiti e gestione della Carta della cultura

Dopo aver inviato la richiesta, l’app IO notifica l’esito direttamente all’utente. In caso di approvazione, la Carta della Cultura sarà visibile nel Portafoglio digitale dell’app per ciascun componente del nucleo familiare. Tuttavia, il credito resta unico e condiviso: i 100 euro sono, quindi, da considerare come importo complessivo, non moltiplicato per i membri della famiglia.

La validità della carta è di un anno dalla data di assegnazione. Entro questo periodo, il credito deve essere speso integralmente, altrimenti verrà perso.

Come spendere il contributo sulla carta della cultura

Il bonus può essere utilizzato soltanto per l’acquisto di libri, sia in formato tradizionale che digitale, purché muniti di codice ISBN. Questo significa che non è possibile destinare la somma ad altri prodotti o servizi, come riviste, giornali, o materiali scolastici diversi dai libri.

L’obiettivo è chiaro: favorire la diffusione della lettura come strumento di crescita individuale e collettiva. Il libro, in tutte le sue forme, resta il veicolo principale di conoscenza e la Carta della Cultura ne agevola l’accesso anche a chi dispone di risorse limitate.

L’elenco delle librerie e dei punti vendita autorizzati sarà consultabile attraverso una piattaforma dedicata. In questo modo, chi riceve la carta potrà individuare facilmente gli esercizi aderenti, sia fisici che online, in cui è possibile utilizzare il contributo. Questa scelta permette di assicurare trasparenza e corretto utilizzo delle risorse. Garantendo in tal modo che i fondi pubblici vengano impiegati esclusivamente per finalità culturali.

