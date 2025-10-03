Carta della cultura, 100 euro per ogni anno dal 2020 al 2024: cosa succede se manca l’ISEE per un anno?

È attiva la possibilità di chiedere la carta della cultura di 100 euro per ciascuna delle annualità dal 2020 al 2024. Per averla occorre fare domanda ed avere un ISEE inferiore a 15.000 euro. La carta è per nucleo familiare e non ad personam.

In redazione è giunto un quesito.

“Salve, sono a chiedere una delucidazione in merito alla nuova carta della cultura di 100 euro per ogni anno dal 2020 al 2024. Devo presentare la domanda ma nel 2020 e 2021 io e nessun componente del mio nucleo familiare (moglie e due figli) hanno fatto ISEE per quegli anni. Come devo comportarmi? Possono comunque fare richiesta? Vale l’ISEE del 2025 oppure occorre l’ISEE valido per ognuna delle predette annualità?”

Carta della cultura: importo, requisiti e domanda

La carta della cultura è un contributo pari a 100 euro per ogni annualità dal 2020 al 2024.

Spetta a nuclei familiari (residenti in Italia) con ISEE inferiore a 15.000 euro.

La domanda per avere la carta della cultura si fa tramite l’app IO mediante l’apposita funzionalità dedicata. La finestra di domanda si è aperta il 1° ottobre 2025 e si chiuderà il 31 ottobre 2025. A chiusura sarà stilata una graduatoria per ciascuna annualità, in base all’ISEE (dal più basso) e in funzione dell’ordine cronologico di presentazione delle richieste. Ad ogni modo il tutto fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Esito e utilizzo

Se il richiedente rientra tra i beneficiari riceverà l’esito della richiesta mediante notifica sulla stessa App IO. Avrà 12 mesi di tempo dal rilascio per utilizzarla.

L’utilizzo è esclusivamente per l’acquisto di libri (dotati di codice ISBN) presso negozi fisici oppure online, aderenti all’iniziativa.

La carta assume la forma di carta virtuale e dalla stessa app IO, ogni volta, che si vuole acquistare occorre generare il buono (che sarà visibile poi nella forma di QR code e di codice a barre). Il buono dovrà essere fornito al venditore al momento dell’acquisto. Per ogni annualità sarà possibile anche visionare il credito residuo disponibile sulla carta.

Carta della cultura: un ISEE per ogni anno

Detto ciò, e venendo al quesito del lettore, è stabilito che è possibile richiedere la Carta della Cultura per uno o più anni tra il 2020 e il 2024 se per quegli anni si aveva un ISEE ordinario o corrente valido non superiore a 15.000€. Quindi, l’ISEE, ordinario o corrente, valido per ogni anno di richiesta è:

per il 2020, l’ISEE in corso di validità al 31/12/2020;

per il 2021, l’ISEE in corso di validità al 31/12/2021;

per il 2022, l’ISEE in corso di validità al 31/12/2022;

per il 2023, l’ISEE in corso di validità al 31/12/2023;

per il 2024, l’ISEE in corso di validità al 31/12/2024.

Dal sito di assistenza dell’app IO dedicato alla carta della cultura risulta che se non si ha un ISEE ordinario o corrente per una determinata annualità, non è possibile fare richiesta per quell’anno. Pertanto, il lettore non potrà fare richiesta per le annualità 2020 e 2021, ma solo per il 2022, 2023 e 2024 (sempreché per quegli anni abbia un ISEE valido).