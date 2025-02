Carta dedicata a te, 500 euro in scadenza: ultimissimi giorni per utilizzarli

Il tempo a disposizione per spendere l’importo residuo sulla carta dedicata a te sta per scadere. Questa iniziativa, introdotta nel 2023, è stata concepita per sostenere economicamente le famiglie in condizioni di difficoltà.

La misura, edizione 2024, ha previsto l’erogazione di un contributo di 500 euro, destinato ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 15.000 euro e che non percepiscono altre forme di assistenza statale come Reddito di Cittadinanza, NASPI, DIS-COLL o assegno di inclusione.

Come funziona la carta dedicata a te

L’assegnazione avviene in modo automatico attraverso Poste Italiane, che provvede alla distribuzione delle carte. Per l’edizione 2024,la distribuzione è avvenuta lo scorso anno.

Il supporto funziona come una classica carta elettronica appartenente al circuito Mastercard, ma con restrizioni che ne limitano l’uso a determinate tipologie di acquisti.

L’elenco dei beni acquistabili, stabilito dal Decreto Ministeriale del 18 aprile 2023, include:

alimenti di base, tra cui carne (bovina, suina, avicola, ovina, caprina), pesce fresco, latte e derivati, uova, oli (d’oliva e di semi), prodotti da forno, pasta, riso, cereali, farine, legumi, frutta e verdura fresche, conserve di pomodoro, miele, zucchero, cacao e cioccolato, nonché alimenti per l’infanzia;

bevande consentite, come acqua minerale, caffè, tè, camomilla e aceto di vino. Non è possibile acquistare alcolici di alcun genere;

trasporti, con la possibilità di pagare carburante o abbonamenti per il trasporto pubblico.

Questi acquisti possono essere effettuati esclusivamente presso esercizi commerciali convenzionati con il circuito Mastercard.

Manca pochissimo alla scadenza di utilizzo

La carta dedicata a te prevede precise tempistiche per l’attivazione e l’utilizzo del credito assegnato:

attivazione della carta: per l’edizione 2024, era necessario effettuare un primo acquisto entro il 16 dicembre 2024, pena la disattivazione automatica;

utilizzo del saldo: il termine ultimo per spendere l’importo accreditato è fissato al 28 febbraio 2025. Oltre questa data, qualsiasi somma residua andrà persa definitivamente.

I beneficiari possono verificare l’importo disponibile attraverso gli sportelli ATM, utilizzando il PIN ricevuto al momento della consegna della carta. Questo consente di tenere sotto controllo le risorse e pianificare gli acquisti prima della scadenza.

Nuovi finanziamenti previsti per la carta dedicata a te nel 2025

Nonostante la prossima scadenza del 28 febbraio 2025, ci sono prospettive positive per i titolari della carta. La Legge di Bilancio 2025 ha infatti confermato il rifinanziamento dell’iniziativa. Questo significa che nel corso dell’anno potrebbe essere prevista una nuova ricarica, garantendo ulteriore sostegno alle famiglie idonee. Così come potrebbe essere prevista la distribuzione della carta per coloro che fino ad oggi sono rimasti fuori e che adesso rientrano nei requisiti.

Le distribuzione delle e i dettagli relativi ai nuovi stanziamenti verranno resi noti prossimamente. Per ora, chi ha ancora credito disponibile sulla carta dedicata a te è invitato a spenderlo entro il 28 febbraio 2025, evitando di perdere un aiuto economico prezioso.

Riassumendo