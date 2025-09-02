Carta dedicata a te 2025: quando e come usare i 500 euro, parla l’INPS

L’INPS con il Messaggio n. 2519 del 1° settembre 2025 indica i tempi per l’emissione e l’utilizzo della carta dedicata a te edizione 2025.

Si tratta del contributo di 500 euro (una tantum) destinato alle famiglie italiane che rispettano specifici requisiti. Importo che poi potrà essere utilizzato solo per specifiche finalità di acquisto.

Carta dedicata a te edizione 2025: beneficiari

La carta dedicata a te non è alla sua prima edizione. Quella del 2025, come per le edizioni trascorse è destinata ai nuclei familiari con ISEE (Indicatore situazione economica equivalente) in corso di validità non superiore a 15.000 euro.

Per averla non bisogna fare alcuna domanda. È l’INPS ad individuare automaticamente i beneficiari.

L’elenco sarà formato seguendo una scala di priorità.

Dapprima ci saranno i nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2011, con priorità per i nuclei con indicatore ISEE più basso;

A seguire i nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2007, con priorità per i nuclei con indicatore ISEE più basso;

Infine spazio ai nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, con priorità per i nuclei con indicatore ISEE più basso.

Da quanto si evince dal messaggio INPS sulla carta dedicata a te edizione 2025, una volta formato l’elenco, questo sarà fornito ai comuni che invieranno una comunicazione ai destinatari. Nella comunicazione si informeranno i beneficiari della disponibilità della carta presso Poste Italiane per il ritiro. Se il beneficiario è già in possesso della carta dedicata a te delle edizioni passate, detta carta sarà ancora valida e su di essa arriverà la ricarica di 500 euro.

Ciò a condizione che il possessore è nelle liste del 2025.

Quali acquisti sono ammessi

La carta dedicata a te 2025 di 500 euro, come le precedenti edizioni, funzionerà come una normale prepagata. Al momento del ritiro (o della ricarica se già posseduta), il beneficiario avrà a disposizione 500 euro da poter spendere per l’acquisto di beni di prima necessità tra quelli indicati nell’allegato 1 del DL n. 131/2023. Non possono essere acquistati alcolici di qualsiasi genere.

L’elenco dei beni acquistabili comprende:

carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole

pescato fresco

latte e suoi derivati

uova

oli d’oliva e di semi

prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria

paste alimentari

riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale

farine di cereali

ortaggi freschi, lavorati

pomodori pelati e conserve di pomodori

legumi

semi e frutti oleosi

frutta di qualunque tipologia

alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula)

lieviti naturali

miele naturale

zuccheri

cacao in polvere

cioccolato

acque minerali

aceto di vino

caffè, tè, camomilla.

Tempi di utilizzo della carta dedicata a te edizione 2025

La carta dedicata a te può essere utilizzata presso gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari. Previsto anche che gli esercizi commerciali, in forma singola o le associazioni di commercio, che stipuleranno apposita convenzione con la competente Direzione generale del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, garantiranno un’apposita scontistica a tutti i possessori della “Carta Dedicata a te” 2025.

Attenzione però, sono fissate due date limiti entro cui la carta deve essere utilizzata per la prima e per l’ultima volta.

È stabilito che il primo acquisto deve farsi entro il 16 dicembre 2025. Mentre l’ultima data utile per utilizzare il saldo disponibile sulla carta è stabilito al 28 febbraio 2026. Se il beneficiario della carta dedicata a te non rispetta la data del primo acquisto, non potrà poi più utilizzarla. Così come se non consuma il saldo residuo entro il 28 febbraio 2026, non sarà più utilizzabile.

Riassumendo