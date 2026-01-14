Caregiver familiari, approvato il disegno di legge con bonus di 400 euro e altre tutele

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 12 gennaio 2025, ha dato il via libera a un disegno di legge, su proposta dell Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli. Il testo affronta in modo organico la condizione del caregiver, ovvero di chi, all’interno della famiglia, presta assistenza continuativa e gratuita a persone con disabilità o non autosufficienti.

La riforma nasce dall’esigenza di colmare un vuoto giuridico che per anni ha lasciato queste persone senza un riconoscimento formale. Il caregiver svolge un’attività di grande valore sociale ed economico, spesso sostituendosi ai servizi pubblici e sostenendo carichi assistenziali complessi. Il nuovo impianto normativo mira a garantire dignità, diritti certi e un supporto concreto, riducendo il rischio di isolamento e di impoverimento delle famiglie più fragili.

Aiuti economici per caregiver e integrazione con le misure locali

Uno dei punti più rilevanti del disegno di legge riguarda il sostegno economico. È previsto un contributo nazionale, gestito dall’INPS, che potrà arrivare fino a 400 euro al mese. Questo aiuto è pensato come misura mirata, rivolta in via prioritaria ai caregiver che assistono persone con disabilità gravissima e che si trovano in condizioni economiche particolarmente difficili, con un reddito annuo inferiore a 3.000 euro.

Accanto all’intervento statale, il provvedimento introduce un coordinamento più stretto con le tutele già attive a livello regionale e locale. L’obiettivo è evitare sovrapposizioni e disparità territoriali, creando un sistema integrato in cui le misure nazionali e quelle territoriali dialoghino tra loro. In questo modo, il caregiver può contare su una rete di sostegno più coerente e accessibile, adattata alle esigenze concrete dei nuclei familiari.

Riconoscimento formale e inserimento nel progetto di vita

Un altro passaggio centrale della riforma riguarda il riconoscimento ufficiale del caregiver. Per assicurare uniformità e trasparenza, saranno definite procedure chiare per l’individuazione, l’iscrizione, l’eventuale revoca o la sostituzione della persona che presta assistenza. L’INPS avrà un ruolo chiave nella gestione delle domande e nel controllo della spesa complessiva, garantendo un monitoraggio costante del sistema.

La novità più significativa riguarda però l’inserimento del caregiver nel cosiddetto “progetto di vita” della persona assistita. I decreti legislativi del 2024 vengono modificati per rendere obbligatoria la certificazione del nominativo di chi assiste e del carico orario dedicato, sia nel progetto di vita sia nel Piano Assistenziale Individualizzato (PAI). Questa formalizzazione rappresenta il presupposto indispensabile per l’accesso futuro a tutele previdenziali e a possibili agevolazioni lavorative per il caregiver.

Chi è considerato caregiver e tempi di attuazione delle misure

Il disegno di legge sui caregiver chiarisce anche chi può essere riconosciuto come caregiver. Rientrano in questa definizione il coniuge, le parti di unione civile, i conviventi di fatto e i parenti entro il secondo grado. In situazioni particolari, il riconoscimento può estendersi anche agli affini entro il terzo grado. In questo modo viene costruita una cornice giuridica solida attorno alla persona con disabilità, fondata su legami familiari e affettivi ben definiti.

È importante sottolineare che le misure previste non sono ancora operative. Il testo ha superato il passaggio in Consiglio dei Ministri, ma dovrà affrontare l’intero iter parlamentare. Inoltre, l’effettiva applicazione dipenderà dall’adozione dei decreti attuativi da parte degli enti competenti. Per questi motivi, l’entrata in vigore concreta delle tutele per il caregiver non è attesa a breve (probabilmente si finirà non prima del 2027). Nonostante i tempi lunghi, il provvedimento segna, comunque, un passo decisivo verso il riconoscimento pieno del caregiver come pilastro del sistema di assistenza familiare.

Riassumendo