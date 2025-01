Canone RAI bar, ristoranti e negozi: cosa scade il 31 gennaio 2025

Il canone RAI speciale rappresenta un’imposta destinata a chi utilizza apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radiofoniche e televisive in contesti diversi dall’ambito domestico. Questa particolare forma di tributo coinvolge numerose categorie di attività commerciali e spazi pubblici, tra cui bar, ristoranti, hotel, negozi, circoli privati e associazioni.

L’obbligo di pagamento sorge non solo per la presenza di televisori, ma anche per dispositivi destinati alla sola radiodiffusione, ampliando la platea dei soggetti tenuti a versare l’importo.

Chi deve pagare il canone RAI speciale

L’imposta si applica a chiunque utilizzi apparecchi radiotelevisivi al di fuori dell’ambito familiare o per finalità di lucro, sia diretto che indiretto. Ciò significa che la tassa è dovuta da tutte le realtà che mettono a disposizione dispositivi per la fruizione di contenuti audiovisivi nei propri spazi aperti al pubblico.

A differenza del canone destinato alle utenze private, che è unico e valido per tutti i dispositivi presenti nello stesso nucleo familiare, il canone RAI speciale prevede un pagamento distinto per ogni sede in cui sono installati apparecchi radiofonici o televisivi. Per esempio, un imprenditore che gestisce due alberghi, ognuno dotato di un televisore, dovrà versare l’importo due volte, indipendentemente dal numero di dispositivi presenti in ciascuna struttura.

Scadenza e importi

Il termine ultimo per rinnovare la tassa annuale 2025 è fissato al 31 gennaio del 2025 stesso. Gli importi del canone RAI speciale rimangono invariati rispetto all’anno precedente, ma variano in base alla tipologia di attività svolta. Questo sistema tiene conto delle caratteristiche specifiche delle diverse categorie di esercizi, differenziando i costi per garantire una maggiore equità contributiva.

Un aspetto importante è che il pagamento del canone televisivo include automaticamente quello radiofonico. Pertanto, le attività che possiedono sia televisori che radio non devono affrontare oneri aggiuntivi. Tuttavia, nel caso di dispositivi destinati esclusivamente alla radiodiffusione, è previsto il pagamento del canone speciale dedicato alla radio.

Come pagare la tassa

Per facilitare il rinnovo del canone RAI speciale, sono disponibili diverse opzioni di pagamento:

bollettino postale: inviato direttamente alle attività interessate;

pagamento online: possibile tramite le principali carte di credito. È necessario contattare il call Center della RAI al numero 800.938.362 per ottenere il link dedicato.;

domiciliazione bancaria: valida per chi ha già attivato questa opzione;

bonifico bancario: da effettuare utilizzando l’IBAN IT75O0760101000000000002105. È fondamentale indicare nella causale il numero di abbonamento, il nome dell’intestatario, l’indirizzo e il codice fiscale o partita IVA;

POS: disponibile presso gli uffici RAI regionali.

Questa varietà di strumenti di pagamento è stata pensata per venire incontro alle esigenze delle diverse tipologie di contribuenti.

Canone RAI speciale: attivazione di un nuovo abbonamento

Nel caso di apertura di una nuova attività o di installazione di dispositivi radiotelevisivi in locali già esistenti, è necessario attivare un abbonamento speciale. La procedura richiede di contattare la sede RAI competente per il territorio di riferimento. Ad esempio, per un’attività situata nel Lazio, l’ufficio da contattare sarà quello di Roma.

Per avviare la pratica, occorre fornire le seguenti informazioni:

la tipologia di utenza (radio o televisione);

il mese di installazione degli apparecchi;

le specifiche dell’attività o della struttura, come il numero di camere e la classificazione in stelle per gli hotel.

Una volta completata la registrazione, il contribuente riceverà le istruzioni dettagliate per effettuare il pagamento.

Riassumendo…