BTp Valore 2032, com’è andata nel primo giorno di negoziazioni sul mercato?

Per il BTp Valore appena emesso al collocamento della settimana scorsa ieri è arrivata la prima campanella. Ha fatto il suo ingresso ufficiale sul Mercato obbligazionario Telematico di Borsa Italiana, dov’è stato ammesso alle negoziazioni. La scadenza del 28 ottobre 2032 con cedole crescenti (ISIN: IT0005672024) può adesso essere compravenduta alla pari di qualsiasi altro titolo di stato. Sappiamo che fino a venerdì scorso gli acquisti erano stati riservati agli investitori retail, anche definiti più semplicemente come “famiglie”.

Acquisti possibili anche dagli istituzionali

L’unica differenza che rileva tra gli acquirenti durante il collocamento e quelli sul mercato secondario, ha a che fare con il premio fedeltà. Il Tesoro lo riserva esclusivamente ai primi e sempre a patto che non rivendano il bond fino alla scadenza. Per il resto, nulla cambia. Vediamo com’è andata per il BTp Valore nel suo primo giorno di negoziazioni.

Dai dati forniti dalla stessa Borsa Italiana emerge che sono stati siglati 841 contratti per un controvalore complessivo di 40,97 milioni di euro. Facendo la media, otteniamo un importo di 48.716 euro. Significativamente superiore ai quasi 32.700 euro del collocamento. Cosa può significare? Come dicevamo, fino a venerdì le sottoscrizioni erano riservati agli investitori individuali. Da ieri possono comprare tutti, anche gli istituzionali (banche, fondi, assicurazioni, ecc.).

Numeri scarni rispetto al collocamento

Non è un mistero che i secondi facciano acquisti per importi medi più alti rispetto ad un piccolo investitore. Probabile, quindi, che il loro ingresso sul mercato abbia alzato la media. Stiamo parlando, in ogni caso, di valori nel complesso contenuti. Al collocamento hanno partecipato 507.000 individui per acquisti pari a 16,572 miliardi.

A vendere al primo giorno in cui era possibile, sono stati relativamente in pochi. Com’è ovvio che fosse. In primis, perché questo è un investimento tipicamente da “cassettisti” per le sue caratteristiche. Secondariamente, difficile che un investitore rivenda dopo una o poche sedute dall’acquisto. Prima vorrà guadagnarci qualcosa, mettendosi in tasca qualche cedola e/o cedendo il titolo a prezzi più alti.

BTp Valore sopra la pari

In chiusura di seduta la quotazione saliva leggermente sopra la pari e prezzo di emissione, cioè a 100,13. Il rendimento medio ponderato scendeva così dal 3,14% al 3,12% lordo. Movimenti poco significativi, che non cambiano per il momento il giudizio sul BTp Valore. Da notare che sempre ieri era la data di regolamento delle sottoscrizioni, per cui il Tesoro ha incassato le somme prenotate e gli investitori hanno versato il dovuto.

