BTp Valore 2032, ecco quanto ci costerà il bond retail appena emesso dal Tesoro

Il Tesoro ha incassato altri 16,572 miliardi di euro con l’ultimo collocamento retail aperto e chiuso la settimana scorsa. Più di mezzo milione di famiglie ha acquistato il bond con cedole crescenti per un taglio medio di circa 32.700 euro. Un altro successo per il governo, che dal giugno 2023 ha venduto alle famiglie qualcosa come 96,3 miliardi di euro con le sei edizioni del BTp Valore, inclusa l’emissione del BTp Più nel marzo scorso. Vi siete chiesti quale sarà il costo del BTp Valore 2032?

Cedole crescenti

Questo titolo di stato ha una durata di sette anni, arrivando a scadenza il 28 ottobre 2032.

Offre il 2,60% lordo per i primi tre anni, il 3,10% per i successivi due anni e il 4% per gli ultimi due. Le cedole vengono pagate ogni tre mesi. Infine, premio fedeltà dello 0,8% per i sottoscrittori che manterranno il bond fino all’ultimo giorno.

Calcolo degli interessi

Facciamo due conti. La prima cedola del 2,60% annuale si traduce nel 2,275% netto, cioè 377 milioni all’anno per tre anni. Totale: 1,13 miliardi. La seconda cedola del 3,10% al netto dell’imposta del 12,50% fa il 2,7125%. Su un capitale complessivo di 16,572 miliardi, circa 450 milioni. Moltiplicati per due anni, 899 milioni. Infine, la cedola del 4% al netto fa il 3,5%: 580 milioni. Per due anni, 1,16 miliardi. Complessivamente, il Tesoro sborserà 3,19 miliardi. A questa somma va aggiunto un importo massimo di 116 milioni netti per il caso (improbabilissimo) in cui nessuno dei sottoscrittori rivendesse il titolo e avessero tutti diritto al premio fedeltà alla scadenza.

Tirando le somme, il costo del BTp Valore 2032 a scadenza potrà arrivare a un massimo di 3,306 miliardi. Fanno all’incirca 56 euro per ciascun abitante nello Stivale, neonati compresi.

Una famiglia di quattro componenti si è appena sobbarcato sui 224 euro di interessi senza neanche saperlo. E ci sono anche le commissioni bancarie. Gli investitori durante il collocamento non hanno pagato alcunché alle banche collocatrici. Ci ha pensato lo stato, cioè tutti noi. Verseremo loro lo 0,6% del capitale raccolto, pari a poco meno di 100 milioni. Fanno altri 1,69 euro a testa.

Costo BTp Valore a carico dei cittadini

Per concludere, il collocamento è stato senza dubbio un altro successo per il governo. Può ridurre le emissioni ordinarie nelle prossime settimane, cosa che può contenere i rendimenti richiesti dal mercato. Resta il fatto che il BTp Valore sia un debito e come tale comporta un costo per chi lo deve onorare. In qualità di cittadini italiani, abbiamo contratto interessi pluriennali fino a più di 3,30 miliardi. Teniamolo presente ogni volta che sentiamo parlare di nuova offerta dedicata al retail. Nello specifico, mezzo milione di investitori incasserà cedole superiori al conto che pagheranno in qualità di contribuenti. Per i restanti 58 milioni e mezzo di abitanti ci sarà un saldo negativo.

giuseppe.timpone@investireoggi.it