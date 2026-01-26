Bot 6 mesi all’asta mercoledì 28 gennaio: ecco cosa aspettarsi

L’asta per l’emissione del primo Bot a 6 mesi (ISIN: IT0005692485) del nuovo anno si terrà questo mercoledì 28 gennaio. E arriva dopo due mesi, dato che a fine dicembre era stata cancellata, com’è consueto nell’ultimo mese dell’anno per via della liquidità già sufficiente in possesso del Tesoro. Sarà un’operazione di 7,5 miliardi di euro, incrementata possibilmente del 10% all’asta supplementare del giorno seguente e riservata agli Specialisti in titoli di stato. La data di regolamento delle sottoscrizioni è stata fissata per il 30 gennaio. Quel giorno, arriveranno a scadenza Bot a 6 mesi per 9,51 miliardi. In pratica, non ci sarà alcun aumento netto delle emissioni a breve termine.

Le dimensioni del debito pubblico, anzi, a seguito di questa operazione si ridurranno fino a un massimo di 2 miliardi.

Bot 6 mesi, rendimento atteso

La data di emissione ufficiale coincide con quella di regolamento, mentre la scadenza sarà il 31 luglio prossimo. Dunque, il bond avrà durata di 182 giorni. Il rimborso avverrà alla pari (100/100), mentre l’emissione esiterà un prezzo di aggiudicazione in base alle condizioni di mercato. Possiamo provare, tuttavia, a prevedere il risultato dell’asta. Sappiamo che sul tratto breve della curva (fino a 12 mesi), i rendimenti italiani viaggiano intorno al 2% annuale o poco più. Un dato ormai stabile da mesi e in linea con il tasso sui depositi bancari fissato dalla Banca Centrale Europea.

A fine novembre, il Bot a 6 mesi esitò un prezzo di 98,981 centesimi e pari a un rendimento alla scadenza del 2,036%. Grosso modo, dobbiamo attenderci un risultato simile. Pertanto, l’investitore sborserà circa 99 centesimi (990 euro per ogni lotto minimo di 1.000 euro) e a fine luglio riceverà in pagamento 100. Se vi sembra poco, è perché lo è. Stiamo parlando di un non investimento. E’ un semplice impiego della liquidità per pochi mesi, al fine di evitarne la giacenza infruttifera su di un qualche conto corrente.

Mercato esposto a rischi geopolitici

Ecco cosa ci dice questa stabilità del rendimento a breve termine: il mercato non si aspetta né che i tassi di interesse salgano, né che scendano ulteriormente da qui ai prossimi mesi. Il Bot a 6 mesi rientra tra le scadenze influenzate dalla politica monetaria, per cui i suoi movimenti possono fornirci qualche indicazione circa le possibili decisioni future. La stabilità del mercato non va confusa con l’assenza di indirizzo di Francoforte. Il contesto geopolitico appare così volubile e volatile da potere sparigliare le carte in men che non si dica. Agli inizi del 2022 questa scadenza offriva circa -0,60% e un anno e mezzo più tardi sfiorava il 4%.

giuseppe.timpone@investireoggi.it