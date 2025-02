Bonus ZES Unica. Come richiedere l’agevolazione per il 2025?

Con due distinti provvedimenti, l’Agenzia delle entrate ha approvato i modelli per richiedere il credito d’imposta Zes (Zona economica speciale unica) per il Mezzogiorno e Zes unica per il Mezzogiorno dedicato ai settori di produzione primaria di prodotti agricoli, forestale e pesca e acquacoltura. Saranno agevolati gli investimenti 1°gennaio 2025-15 novembre 2025.

Entrambe le agevolazioni sono state prorogate dalla L.n°207/2024: Legge di bilancio 2025.

Per entrambi i bonus sono previste due comunicazioni: una prima, dal 31 marzo al 30 maggio 2025, per comunicare le spese ammissibili per il rispettivo contributo già sostenute o che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025; una seconda, definita “integrativa”, nella quale si devono attestare l’avvenuta realizzazione entro il 15 novembre 2025 degli investimenti comunicati in precedenza

Il Bonus Zes Unica. Un cenno

La normativa di riferimento è il DL 124/2023, rispettivamente:

l’articolo 16 per il Bonus ZES Unica e

e l’articolo 16-bis per il Bonus ZES Unica nel settore dell’agricoltura.

Il Bonus ZES Unica è stato prorogato fino al 15 novembre 2025.

Il credito d’imposta varia a seconda della regione destinataria dell’investimento agevolato e spetta per l’acquisizione realizzata dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 avente a oggetto:

nuovi macchinari ;

; nuovi impianti ;

; attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zes unica.

Sulle Regioni, il credito d’imposta riguarda:

Le strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalita’ regionale 2022-2027.

Il bonus spetta anche per i terreni nonché per l’acquisizione, realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.

Bonus ZES Unica. Come richiedere l’agevolazione per il 2025?

Per entrambe le agevolazioni, la prima comunicazione deve essere inviata direttamente dal contribuente o da un intermediario autorizzato alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi: dal 31 marzo al 30 maggio 2025.

Unica la modalità di trasmissione, diversi i software da utilizzare disponibili gratuitamente sul sito dell’Agenzia:

“ZESUNICA2025”, per il bonus Mezzogiorno e

“ZESUNICA AGRICOLA 2025”, per il tax credit riservato al settore agricolo e della pesca e dell’acquacoltura.

Entro cinque giorni dall’invio il sistema rilascia una ricevuta di presa in carico della comunicazione. O dell’eventuale scarto con le relative motivazioni.

Il contribuente può consultare la ricevuta nella sua area riservata del sito dell’Agenzia.

Sono considerati nei tempi stabiliti gli invii effettuati nei quattro giorni precedenti la scadenza ma scartati dal servizio telematico. Purché le comunicazioni siano ritrasmesse entro i cinque giorni solari successivi alla scadenza.

Stessi termini per inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente la precedente. E per presentare la rinuncia integrale al credito di imposta già comunicato.

I provvedimenti, nell’indicare quali sono i possibili motivi di scarto (ad esempio la mancata titolarità di una partita Iva al momento di invio della comunicazione) precisano anche che, per quanto riguarda le attività svolte, nella comunicazione sono indicati i codici presenti nella nuova classificazione ATECO 2025.

Leggermente diversa la finestra disponibile per la presentazione delle rispettive comunicazioni integrative: Per il bonus Zes Mezzogiorno il periodo a disposizione va dal 18 novembre al 2 dicembre 2025 utilizzando il software “ZESUNICAINTEGRATIVA2025”; le comunicazioni relativa al tax credit Zes agricoltura potranno essere inviate dal 20 novembre al 2 dicembre 2025 tramite il software “ZES UNICA AGRICOLA INTEGRATIVA 2025”.

Riassumendo.