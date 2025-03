Bonus patente 2025: da quando si potrà fare domanda?

Nel panorama degli incentivi volti a favorire l’inserimento lavorativo dei giovani, il bonus patente rappresenta un’opportunità significativa per coloro che desiderano avviarsi alla professione di autotrasportatore.

Questa misura, promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mira a sostenere economicamente chi intende conseguire patenti specifiche per la guida di mezzi destinati al trasporto di merci e persone.

Cos’è il bonus patente e chi sono i beneficiari

Il bonus patente consiste in un contributo economico che copre fino all’80% delle spese necessarie per ottenere la patente e le abilitazioni professionali richieste nel settore dell’autotrasporto. L’importo massimo erogabile è di 2.500 euro e può essere richiesto fino al 31 dicembre 2026, salvo esaurimento delle risorse disponibili.

Questo incentivo è destinato esclusivamente a giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, cittadini italiani o di un Paese membro dell’Unione Europea. Non è applicabile alle patenti per veicoli privati, come auto o moto, ma riguarda le seguenti categorie:

C, C1, CE, C1E (per il trasporto di merci)

D, D1, DE, D1E (per il trasporto di persone)

Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), essenziale per esercitare la professione di autotrasportatore.

Come funziona: domanda e utilizzo

L’erogazione del bonus avviene attraverso un sistema di voucher digitali che i beneficiari possono utilizzare presso autoscuole o enti di formazione accreditati. Dopo l’emissione, il buono deve essere attivato entro 60 giorni dall’ente scelto. In caso contrario, viene annullato e le risorse tornano disponibili per altri richiedenti.

Una volta attivato il voucher, il candidato ha 18 mesi di tempo per completare la formazione e ottenere la patente.

Se non si consegue il titolo entro il periodo stabilito, anche in questo caso il bonus viene revocato e le risorse riattribuite al fondo gestito dal Ministero.

Per accedere al contributo, è necessario registrarsi sulla piattaforma digitale dedicata l bonus patente e compilare la domanda all’interno dell’“Area Beneficiario”. L’accesso avviene tramite credenziali SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Una volta effettuato l’accesso, si può procedere con la richiesta del voucher, che dovrà poi essere utilizzato presso un’autoscuola accreditata.

Disponibilità dei fondi e aggiornamenti per il 2025

Ad oggi, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non ha ancora comunicato la data di riapertura della piattaforma per la richiesta del bonus patente 2025. Il sito ufficiale riporta due informazioni chiave:

I fondi destinati al bonus patente 2024 sono esauriti e la piattaforma è momentaneamente chiusa.

Il programma rimane attivo fino al 31 dicembre 2026 o fino all’esaurimento delle risorse disponibili, il che implica la possibilità di nuove finestre per la presentazione delle domande nei prossimi anni.

Bonus patente: un’opportunità per il settore autotrasporti

Il bonus patente rappresenta un sostegno concreto per giovani aspiranti autotrasportatori, facilitando l’accesso a una professione che continua a essere strategica per l’economia italiana ed europea. Con il crescente bisogno di conducenti qualificati nel settore del trasporto di merci e persone, questo incentivo offre una concreta possibilità di inserimento lavorativo.

Chi desidera beneficiare di questa agevolazione deve rimanere aggiornato sui canali ufficiali del Ministero per conoscere la data di riapertura della piattaforma di richiesta. Monitorare le comunicazioni istituzionali è fondamentale per non perdere l’occasione di ottenere un supporto economico prezioso per la propria carriera professionale.

Riassumendo