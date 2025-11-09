Bonus nido, rivoluzione digitale: pagamenti, documenti e stato pratica direttamente sull’app

L’INPS continua a investire nella digitalizzazione dei propri servizi, semplificando sempre di più il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. L’ultimo passo in avanti riguarda l’applicazione INPS Mobile, che si arricchisce di nuove funzioni dedicate al bonus nido, un sostegno economico ormai essenziale per tante famiglie italiane.

L’aggiornamento consente ora di seguire con facilità lo stato della propria domanda, controllare i pagamenti ricevuti e verificare eventuali problemi o contestazioni, direttamente dal proprio smartphone.

Il bonus nido: a chi spetta

Il bonus nido, ricordiamo, rappresenta un aiuto economico destinato a sostenere le famiglie con figli piccoli, coprendo in tutto o in parte le spese per la frequenza di asili nido pubblici o privati.

Il contributo è riservato ai bambini di età compresa tra zero e tre anni e ha l’obiettivo di alleggerire i costi legati ai primi anni di educazione, favorendo al tempo stesso la conciliazione tra vita familiare e lavoro.

La richiesta del beneficio può essere effettuata in modalità digitale, attraverso il portale dell’INPS o con il supporto gratuito dei patronati. È importante rispettare le condizioni previste dalla normativa e presentare la domanda entro le scadenze stabilite per non perdere il diritto all’agevolazione.

Importi e fasce ISEE per il 2025

L’importo del bonus nido per il 2025 varia in base all’ISEE minorenni e all’anno di nascita del bambino. La misura distingue infatti tra i nati prima del 1° gennaio 2024 e quelli successivi a tale data.

Per i bambini nati prima del 1° gennaio 2024, nel 2025 le famiglie ricevono:

3.000 euro totali (ripartiti in 11 mensilità) se l’ISEE minorenni non supera i 25.000 euro;

2.500 euro se l’ISEE è compreso tra 25.001 e 40.000 euro;

1.500 euro se l’ISEE è superiore a 40.000 euro o non è stato presentato.

Per i bambini nati dal 1° gennaio 2024, l’importo 2025 è:

3.600 euro (11 rate complessive) per chi possiede un ISEE minorenni pari o inferiore a 40.000 euro;

1.500 euro per chi ha un ISEE non valido o superiore alla soglia prevista.

In tutti i casi, il pagamento avviene in rate mensili, una volta presentata la documentazione che certifica l’effettivo pagamento della retta dell’asilo nido.

Scadenze e modalità per la domanda

Per ottenere il bonus nido 2025 è necessario inoltrare la domanda entro il 31 dicembre 2025. L’INPS, attraverso la circolare n. 60/2025, ha indicato le modalità operative disponibili:

Portale INPS – accedendo con credenziali SPID di livello 2 o superiore, Carta d’Identità Elettronica (CIE 3.0) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

Patronati – che offrono assistenza gratuita per la compilazione e l’invio della domanda.

Per semplificare la ricerca, sul sito INPS è sufficiente digitare le parole chiave “bonus nido” nel motore interno e selezionare la sezione dedicata “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”.

Una novità importante riguarda il futuro della misura: dal 2026 la domanda bonus nido non dovrebbe più essere ripresentata ogni anno, un cambiamento che renderà il sistema più stabile e meno burocratico per le famiglie.

Le nuove funzioni dell’app INPS Mobile per il bonus nido

Con l’ultimo aggiornamento dell’app INPS Mobile, chi ha presentato domanda per il bonus nido potrà accedere a un’area personale completamente rinnovata.

Da questa sezione è possibile:

consultare in tempo reale i pagamenti ricevuti mese per mese;

verificare eventuali contestazioni o anomalie relative al contributo;

controllare lo stato della propria richiesta, anche se risulta ancora in attesa di documentazione, protocollata, in lavorazione o accolta.

Questa innovazione rende l’intero processo molto più trasparente, riducendo la necessità di contattare call center o uffici territoriali per chiedere chiarimenti. L’utente può così monitorare autonomamente la situazione, con un notevole risparmio di tempo.

Accesso rapido e gestione documentale semplificata

Un’ulteriore novità riguarda la schermata iniziale dell’app, che ora include una card dedicata al bonus nido. Con un semplice tocco, l’utente può:

inviare i documenti necessari per ricevere il pagamento mensile;

accedere alla sezione personale della pratica già avviata.

Questa struttura intuitiva è pensata per facilitare anche chi non ha grande familiarità con i servizi digitali, rendendo l’interfaccia più chiara e immediata.

La digitalizzazione voluta dall’INPS mira non solo a migliorare la user experience, ma anche a costruire un rapporto di maggiore fiducia tra cittadini e istituzioni, grazie a un sistema più trasparente, tracciabile e veloce.

Bonus nido: un passo avanti verso un welfare più moderno

Il potenziamento dell’app INPS Mobile rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di innovazione digitale dell’Istituto. L’obiettivo è garantire un accesso diretto e multicanale ai servizi, evitando la necessità di recarsi fisicamente presso gli sportelli.

Il bonus nido, oltre a essere uno degli strumenti più apprezzati dalle famiglie italiane, si conferma anche un modello di come la tecnologia possa rendere le prestazioni sociali più semplici e vicine alle persone.

L’aggiornamento dell’app non solo facilita la gestione delle pratiche, ma contribuisce a rafforzare la fiducia nell’utilizzo dei servizi online della pubblica amministrazione, aprendo la strada a un welfare sempre più digitale e inclusivo.

Riassumendo