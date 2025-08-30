L’estate sta finendo e, con l’arrivo di settembre, tornano le scuole aperte, i lavoratori stagionali rientrati in disoccupazione e il cambio delle temperature. Ma settembre porta anche una serie di bonus e agevolazioni basati sull’ISEE destinati a milioni di famiglie e studenti, in vista del ritorno tra i banchi scolastici e universitari. Lo Stato italiano, infatti, ha previsto diversi strumenti di sostegno. Ecco i principali a partire da settembre.

Bonus ISEE per famiglie e studenti a settembre: la lista aggiornata

Partiamo dal nuovo bonus elettrodomestici, anche se restano dubbi sull’effettiva partenza già a settembre. La misura prevede uno sconto fino a 200 euro per acquistare un nuovo elettrodomestico ad alta efficienza energetica, a fronte della rottamazione del vecchio apparecchio.

Il bonus funziona tramite sconto in fattura applicato dal rivenditore e vale il 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 100 euro, che diventano 200 euro per le famiglie con ISEE inferiore a 25.000 euro.

Bonus psicologo dal 15 settembre: come funziona

Dal 15 settembre sarà possibile fare domanda per il bonus psicologo, gestito dall’INPS. L’agevolazione è destinata a famiglie con ISEE fino a 50.000 euro, con scadenza per le richieste fissata al 14 novembre 2025.

Il contributo è modulato in base all’ISEE:

fino a 1.500 euro (pari a 30 sedute da 50 euro) per chi ha un ISEE inferiore a 15.000 euro ;

(pari a 30 sedute da 50 euro) per chi ha un ; fino a 1.000 euro (20 sedute) per chi ha un ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro ;

(20 sedute) per chi ha un ISEE compreso tra ; fino a 500 euro (10 sedute) per chi ha un ISEE tra 30.000 e 50.000 euro.

Oltre questa soglia, il bonus non spetta.

Social card in arrivo e bonus sport dal Fondo Dote Famiglia

Per la Carta “Dedicata a Te” restano dubbi sulla ricarica da 500 euro prevista per settembre (anche sugli importi non c’è ancora certezza).

In ogni caso, se non sarà settembre, l’accredito dovrebbe arrivare entro ottobre.

Il beneficio è rivolto alle famiglie con ISEE inferiore a 15.000 euro. La graduatoria verrà predisposta dall’INPS e trasmessa ai Comuni, che provvederanno a contattare gli aventi diritto. Non sarà quindi necessaria alcuna domanda: l’assegnazione avverrà in base all’ISEE e alla composizione del nucleo familiare.

Sempre a settembre, con la ripresa delle scuole e delle attività extrascolastiche, torna anche il bonus sport 2025, inserito nel Fondo Dote Famiglia. L’agevolazione prevede un contributo di 300 euro per bambini e ragazzi tra i 6 e i 13 anni (non ancora compiuti 14), appartenenti a famiglie con ISEE fino a 15.000 euro.

Tra ambiente e sostegno alle famiglie: incentivi anche per le auto elettriche

Non solo aiuti alle famiglie: settembre segna anche l’avvio degli incentivi per le auto elettriche, misura che coniuga politiche sociali e politiche ambientali, con l’obiettivo di ridurre le emissioni e favorire la transizione verso la mobilità sostenibile.

Il governo ha stanziato 597 milioni di euro per il bonus auto elettriche, destinato in particolare a chi vive in zone ad alta concentrazione di CO2. Anche in questo caso è determinante l’ISEE: