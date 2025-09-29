Bonus elettrodomestici, decreto in Gazzetta ma start bloccato: cosa manca ancora?

Dopo la firma è approdato anche il Gazzetta Ufficiale il decreto che indica i criteri e le modalità per la concessione del nuovo bonus elettrodomestici di cui alla legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2025). Il decreto di riferimento è quello del 3 settembre 2025 (emanato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e la Gazzetta Ufficiale in cui è stato pubblicato è quella del 26 settembre 2025.

Si tratta solo di un ulteriore passo verso l’operatività definitiva del nuovo beneficio. Manca, infatti, ancora qualcosa prima che si possano presentare le domande per accedervi.

Bonus elettrodomestici: contributo previsto e limiti economici

Il bonus elettrodomestici consiste in un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto di un apparecchio di nuova generazione.

Il vantaggio economico, tuttavia, non può superare determinate soglie:

massimo 100 euro per ogni elettrodomestico acquistato;

fino a 200 euro se il nucleo familiare possiede un ISEE inferiore a 25.000 euro annui.

In questo modo il legislatore ha voluto concentrare le risorse sia sul rinnovo del parco domestico, sia sul sostegno alle famiglie con maggiore fragilità economica.

La condizione indispensabile: la rottamazione

Per poter beneficiare del contributo non basta acquistare un apparecchio nuovo ed efficiente. È richiesta una condizione precisa: la rottamazione del vecchio elettrodomestico.

In pratica, al momento dell’acquisto, l’acquirente deve consegnare al rivenditore un dispositivo della stessa tipologia, ma di classe energetica inferiore. Sarà poi il negoziante a gestire lo smaltimento corretto del bene dismesso e a certificare ufficialmente l’avvenuta consegna.

Questa regola ha una duplice finalità: evitare che i vecchi apparecchi continuino a consumare energia e garantire un corretto trattamento dei rifiuti elettronici.

Come funziona il bonus in concreto

Il meccanismo del bonus elettrodomestici si realizza direttamente al momento dell’acquisto.

Il consumatore riceverà, infatti, un voucher con codice univoco, che dovrà essere comunicato al rivenditore.

Il negoziante applicherà subito lo sconto sul prezzo finale e, in un secondo momento, recupererà la somma corrispondente tramite richiesta di rimborso a Invitalia, l’ente incaricato della gestione delle risorse.

In questo modo il vantaggio è immediato e non richiede tempi di attesa per ottenere il beneficio.

Gli elettrodomestici ammessi al bonus

Il decreto ha stabilito con precisione la lista dei prodotti che rientrano nel bonus elettrodomestici. Ecco l’elenco ufficiale con le relative classi energetiche minime richieste:

Lavatrici e lavasciuga: almeno classe A (Reg. UE 2019/2014).

Forni: almeno classe A (Reg. UE n. 65/2014).

Cappe da cucina: almeno classe B (Reg. UE n. 65/2014).

Lavastoviglie: almeno classe C (Reg. UE 2019/2017).

Asciugabiancheria: almeno classe C (Reg. UE 2023/2534).

Frigoriferi e congelatori: almeno classe D (Reg. UE 2019/2016).

Piani cottura: conformi ai requisiti minimi di efficienza energetica fissati dal Reg. UE n. 66/2014.

L’elenco dimostra la volontà del legislatore di incentivare prodotti che rispettino standard elevati in termini di risparmio energetico.

Modalità di assegnazione e risorse disponibili

Il bonus elettrodomestici sarà concesso seguendo l’ordine cronologico delle domande, fino a esaurimento dei fondi. Per il 2025 la dotazione finanziaria ammonta a 50 milioni di euro.

Proprio per questo motivo sarà importante muoversi con tempestività non appena sarà possibile inoltrare le richieste, poiché l’accesso all’incentivo dipenderà dalla rapidità con cui verrà presentata la domanda.

Un aspetto rilevante da sottolineare è la non cumulabilità con altre agevolazioni riferite allo stesso bene. Ad esempio, non sarà possibile usufruire contemporaneamente del bonus mobili e grandi elettrodomestici e del nuovo contributo per l’acquisto dello stesso prodotto.

La piattaforma informatica e la gestione delle domande bonus elettrodomestici

La pubblicazione del decreto bonus elettrodomestici in Gazzetta Ufficiale non concede ancora piena operatività al beneficio. Anche se il decreto del 3 settembre 2025 ha definito i punti principali dell’agevolazione, l’operatività è, infatti, ancora rimandata a un successivo provvedimento. Sarà un nuovo decreto a stabilire:

le date precise di avvio;

le regole per il funzionamento della piattaforma informatica;

i criteri di controllo e verifica delle domande.

La gestione tecnica della piattaforma sarà affidata a PagoPA S.p.A., mentre a Invitalia spetteranno le attività di istruttoria, monitoraggio e gestione dei fondi.

Riassumendo