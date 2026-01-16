Bollo auto 2026: promemoria scadenze da gennaio a dicembre

Il bollo auto 2026 continua a rappresentare uno degli adempimenti fiscali più importanti per chi possiede un veicolo in Italia. Anche nel nuovo anno non sono previste modifiche sostanziali alle regole già in vigore, ma restano fondamentali alcune distinzioni legate al momento dell’immatricolazione del mezzo e alle modalità con cui effettuare il versamento. Conoscere in anticipo il funzionamento del bollo auto 2026 consente di evitare dimenticanze, sanzioni e interessi.

Bollo auto 2026: quando scatta l’obbligo di pagamento

Il criterio principale che determina le scadenze del bollo auto 2026 è la data di immatricolazione del veicolo. Le norme distinguono tra auto già iscritte al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) all’inizio dell’anno e mezzi immatricolati nel corso del 2026.

Per i veicoli già presenti al PRA al 1° gennaio 2026, il bollo auto 2026 va versato entro il mese successivo alla scadenza dell’annualità precedente. La durata del pagamento resta sempre pari a dodici mesi. Questo significa che, se l’ultima tassa risulta valida fino a febbraio 2026, il rinnovo dovrà avvenire entro la fine di marzo 2026.

Diversa è la situazione per i veicoli nuovi. In caso di prima immatricolazione nel 2026, il bollo auto deve essere pagato entro la fine del mese in cui il mezzo viene registrato. Esiste però una tolleranza: se l’immatricolazione avviene negli ultimi dieci giorni del mese, il termine slitta automaticamente alla fine del mese successivo. Questa regola consente una gestione più flessibile del primo versamento. Ad esempio, un’auto immatricolata il 25 gennaio 2026 potrà essere soggetta a pagamento entro il 28 febbraio 2026.

Dove versare la tassa: i canali disponibili

Il bollo auto 2026 è una tassa di competenza regionale.

Per questo motivo, prima di procedere con il pagamento è sempre opportuno verificare se esistono esenzioni o agevolazioni, come quelle previste per determinate categorie di soggetti o veicoli, che possono variare da regione a regione.

Le possibilità per pagare il bollo auto 2026 sono numerose e pensate per rispondere a diverse esigenze. Una delle soluzioni digitali è Bollonet, il servizio online gestito dall’ACI. Tuttavia, questo canale non è attivo su tutto il territorio nazionale e non può essere utilizzato, ad esempio, in Calabria e Veneto.

Chi preferisce un’assistenza diretta può rivolgersi alle delegazioni ACI presenti sul territorio oppure alle agenzie di pratiche auto del circuito Sermetra. Anche i punti vendita Mooney rappresentano una soluzione rapida, grazie alla loro diffusione presso esercizi commerciali.

Poste Italiane mette a disposizione diversi strumenti per il pagamento del bollo auto 2026, sia online sia presso gli sportelli fisici, oltre alle app e ai servizi automatici. Ulteriori alternative sono offerte dai punti Lottomatica e dalle agenzie di pratiche auto autorizzate, come Isaco, PTAvant, Stanet e Agenzia Italia Net Service.

Infine, il sistema bancario aderente ai Prestatori di Servizi di Pagamento consente di saldare il bollo auto 2026 tramite home banking, sportelli bancari, applicazioni per dispositivi mobili e negozi convenzionati. In alcune regioni c’è anche possibilità di attivare la domiciliazione bancaria per pagare il bollo auto.

Il calendario completo del bollo auto 2026

Per evitare dimenticanze, è possibile utilizzare servizi di promemoria dedicati alle scadenze.

In ogni caso, il calendario del bollo auto 2026 per i veicoli già immatricolati al 1° gennaio segue uno schema preciso.

Entro il 31 gennaio 2026 si paga il bollo scaduto a dicembre 2025. Il 28 febbraio 2026 riguarda le tasse con scadenza a gennaio. Il 31 marzo 2026 è il termine per i bolli scaduti a febbraio, mentre il 30 aprile 2026 copre quelli con validità fino a marzo. Il 31 maggio 2026 è la data per il bollo scaduto ad aprile, seguita dal 30 giugno 2026 per maggio.

Il calendario prosegue con il 31 luglio 2026 per i bolli scaduti a giugno, il 31 agosto 2026 per luglio e il 30 settembre 2026 per agosto. Il 31 ottobre 2026 riguarda le scadenze di settembre, il 30 novembre 2026 quelle di ottobre e, infine, il 31 dicembre 2026 chiude l’anno con i bolli scaduti a novembre.

Bollo auto 2026: perché rispettare le scadenze

Rispettare le tempistiche del bollo auto 2026 è fondamentale per evitare sanzioni e costi aggiuntivi. Il sistema di pagamento offre numerose soluzioni, sia digitali sia tradizionali, pensate per semplificare l’adempimento.

Conoscere regole, scadenze e canali disponibili permette di gestire correttamente il bollo auto 2026 e di affrontare l’anno con maggiore serenità fiscale.

Riassumendo