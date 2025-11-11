Barclays lancia un bond in sterline al 12,5%: rendimento elevato e capitale protetto

Un prodotto per chi crede nella sterlina

Barclays Bank PLC propone una nuova obbligazione Callable in sterline (GBP), ISIN XS3167549537, che promette un rendimento cumulato del 12,5% annuo e la protezione totale del capitale alla scadenza o al rimborso anticipato.

L’emissione, datata 6 novembre 2025 con scadenza naturale al 7 novembre 2050, si distingue per la sua struttura semplice ma potente: rendimento elevato, solidità dell’emittente (rating A+ S&P e A1 Moody’s) e protezione del capitale in valuta britannica.

Il taglio minimo di sottoscrizione è di 1.000 sterline.

Come funziona

Questo bond non distribuisce cedole periodiche: i rendimenti si accumulano nel tempo e vengono riconosciuti in un’unica soluzione alla data di rimborso, anticipata o finale.

Ovviamente in caso di rivendita si riceverà il rateo d’interesse ricevuto fino a quel momento.

Barclays può richiamare il titolo (call) a partire dal primo anno, con finestre annuali.

In caso di rimborso anticipato, l’investitore riceverà il capitale più i coupon maturati fino a quel momento.

Ecco alcuni esempi di rimborso previsti:

Anno Rimborso totale per 1.000 GBP investite Rendimento cumulato 2026 £1.125 +12,5% 2027 £1.250 +25% 2028 £1.375 +37,5% 2030 £1.625 +62,5% 2035 £2.250 +125% 2050 £4.125 +312,5%

In altre parole, mantenendo l’investimento fino alla scadenza naturale, il capitale raggiungerebbe un valore di quattro volte l’investimento iniziale

Quando Barclays potrebbe richiamarlo

Il meccanismo “callable” permette all’emittente di rimborsare il titolo anticipatamente.

In uno scenario di tassi d’interesse in calo nel Regno Unito, Barclays avrebbe convenienza a esercitare la call, rifinanziandosi a condizioni migliori.

Per l’investitore, significherebbe realizzare subito il rendimento maturato.

Se invece i tassi dovessero restare elevati, l’obbligazione continuerebbe a maturare il coupon del 12,5% annuo, offrendo un ritorno costante e prevedibile.

Liquidità e flessibilità

Il bond è quotato su EuroTLX e Barclays garantisce la presenza costante sul mercato.

Ciò consente all’investitore di vendere il titolo obbligazionario in qualunque momento, incassando anche il valore delle cedole accumulate.

Il prezzo di mercato (corso “tel quel”) include infatti sia il capitale sia il coupon maturato fino a quel momento, rendendo il prodotto adatto anche a chi desidera flessibilità o prevede di non mantenerlo fino alla scadenza.

Il fattore sterlina: rischio o opportunità?

Acquistare un titolo in sterline britanniche significa esporsi anche al rischio di cambio EUR/GBP, ma in questo caso può diventare un vantaggio.

La valuta britannica si trova oggi su livelli valutativi interessanti, intorno a 0,88 EUR/GBP, dopo aver toccato 0,92 nel post-Brexit.

Con una Banca d’Inghilterra che probabilmente ridurrà i tassi solo gradualmente (attualmente 4,45%, attesi a 3,83% entro un anno), la sterlina potrebbe mantenere un profilo stabile o addirittura apprezzarsi.

Ogni rafforzamento della sterlina sull’euro si tradurrebbe in un guadagno aggiuntivo per l’investitore italiano, così come, ovviamente, ogni deprezzamento della stessa si tradurrebbe in una perdita

Un rischio basso e capitale protetto

La struttura del bond offre protezione integrale del capitale in GBP . L’altro rischio effettivo è quello di credito dell’emittente, mitigato però dal rating investment grade di Barclays, tra i migliori del mercato.

A chi si rivolge

Questo strumento è pensato per chi:

Cerca rendimenti elevati ma con protezione del capitale

Ha un orizzonte temporale medio-lungo (almeno 5-10 anni)

È disposto ad accettare l’esposizione alla sterlina

Vuole diversificare il portafoglio con un emittente solido

Ritiene probabile un calo dei tassi nel Regno Unito

Come si calcola il rateo

Il valore del bond sul mercato secondario tiene conto del rateo, cioè del coupon maturato ma non ancora pagato.

Si calcola così:

Rateo = Capitale × 12,5% × (Giorni trascorsi / 360)

Esempio 1: dopo 18 mesi → £187,50 di coupon maturato

Esempio 2: dopo 30 mesi → £312,50 di coupon maturato

Vendendo prima della scadenza, l’investitore riceve sempre anche il rateo maturato.

Considerazioni finali

L’Obbligazione Callable Barclays 12,5% in sterline rappresenta una soluzione d’investimento ibrida: unisce la stabilità del capitale protetto alla scadenza lunga.

Il tutto con il vantaggio della diversificazione valutaria e la solidità di un emittente di primo piano.

Un prodotto che guarda al lungo periodo, ideale per chi vuole combinare sicurezza, redditività e esposizione valutaria strategica.

Avvertenze sui rischi

Rischio di cambio: il valore in euro dipende dal tasso EUR/GBP.

Rischio di credito: legato alla solvibilità di Barclays Bank PLC.

Nota di trasparenza

Questo contenuto è stato realizzato con il contributo di uno sponsor. Le informazioni riportate non costituiscono in alcun caso consulenza finanziaria. Opinioni e considerazioni non vanno intese come raccomandazioni di investimento. Prima di investire, si invita a consultare la documentazione ufficiale dell’emittente e a rivolgersi a un consulente abilitato.