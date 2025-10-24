Certificate Phoenix Memory su Basket Misto con Maxi Premio 20%

All’interno del parco dei Certificati emessi da Barclays, ne balza all’occhio uno di recente emissione per investire su 4 azioni appartenenti a settori differenti.

Cosa molto importante, grazie alla alta maxi cedola condizionata iniziale, è l’assoluta efficienza della fiscalità dei certificati (redditi diversi in quanto derivati cartolarizzati) nella compensazione di eventuali minusvalenze.

Informazioni sui sottostanti

I sottostanti del certificato di Barclays, sono quotati in Italia (FTSEMIB) e sono rappresentati da: Leonardo (LDO), Stellantis (STLAM), Commerzbank (CBK) e STMicroelectronics (STMMI).

Informazione Storica su Bilanci e Prezzi

Il “poker” azionario sottostante il certificato possiede una quantità di informazione storica più che sufficiente per analizzare, su stampo quantitativo, i bilanci (ricavi, utili netti, FCF e vari Ratios) o quale sia il processo stocastico (mean reverting, random walk o momentum) che muove fondamentalmente il prezzo dei 4 sottostanti analizzati.

Il rischio

Le 4 azioni hanno core business differente. Aumenta il rischio di correlazione. Questo è il rischio che il valore dei titoli fluttui in modo totalmente indipendente l’uno dall’altro, andando ad inficiare elargizione di cedole o restituzione integrale del nominale anche a causa di uno solo dei sottostanti.

Si passa ora a spiegare il meccanismo di base del certificato, riassunto nella struttura e spiegato nel funzionamento del Payoff.

Barclays Certificati Memory Cash Collect Maxi Coupon: la Struttura

A seguire le caratteristiche principali del certificato di Barclays:

Barriera europea di protezione sul capitale pari al 60% del valore iniziale

di protezione sul capitale pari al 60% del valore iniziale Primo Maxi premio iniziale condizionato del 20% (osservabile il 17/11/2029) con effetto memoria

del 20% (osservabile il 17/11/2029) con effetto Successive cedole mensili condizionate dello 0,35% (massimo 4,20% annuo) sul valore nominale, con effetto memoria

dello 0,35% (massimo 4,20% annuo) sul valore nominale, con effetto Trigger Maxi Cedola/Cedole mensili al 60% dei valori iniziali

al 60% dei valori iniziali Trigger Autocall Mensile attivo dalla 12° data di valutazione (dal 15/10/2026) e pari al 100% dei valori iniziali

attivo dalla 12° data di valutazione (dal 15/10/2026) e pari al 100% dei valori iniziali Scadenza a 5 anni

a 5 anni Valore nominale 100 Euro

Barclays Certificati Memory Cash Collect Maxi Coupon: Funzionamento del Payoff

Questo Certificato emesso da Barclays il 15/10/2025 ha data di valutazione finale al 15/10/2030 (liquidazione/scadenza 22/10/2030), è negoziato su EuroTLX ed ha un valore nominale di 100 Euro.

Meccanismo Cedolare

Il certificato in questione paga un primo corposo maxi premio iniziale condizionato con memoria di 20 Euro, ossia con trigger al 60% dei valori iniziali;

In seguito il prodotto paga cedole mensili condizionate dei 0,35 Euro, cioè se il valore di tutti i sottostanti è superiore al trigger delle cedole, sempre posto al 60% dei valori iniziali.

In altre parole i sottostanti non devono perdere oltre il -40% del loro valore iniziale, nelle relative date di valutazione, affinché venga elargito il maxi coupon/coupon mensile.

Al contrario non viene corrisposta alcuna cedola. Essa, però, viene immagazzinata in memoria (anche il maxi coupon, vedi la struttura) e pagata assieme a tutte quelle eventualmente non pagate in precedenza quando si presenta la condizione del pagamento, ovvero quando i sottostanti risalgono sopra il trigger in una delle date di valutazione successive.

Meccanismo di Rimborso Automatico: Autocall

A partire dalla 12° data di valutazione si attiva il meccanismo di autocall, con trigger pari al 100% dei valori iniziali, e si hanno due scenari potenziali principali:

se il valore dei 3 sottostanti è superiore o pari al relativo valore iniziale, il certificato scade anticipatamente e viene pagato il nominale più le eventuali cedole dovute. in caso contrario la vita del prodotto continua.

Scadenza

A scadenza, se il prodotto non è scaduto anticipatamente, si prefigurano 2 scenari potenziali:

se alla data di valutazione finale i sottostanti non scendono sotto la barriera europea (stessa entità del trigger cedolare), il certificato paga il nominale più l’ultima cedola – e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria. In altre parole si otterrebbero la maxi cedola e le successive 60 cedole più il nominale .

e le successive . in caso contrario il certificato di investimento replica linearmente la performance del titolo Worst Of, pagando il valore nominale del certificato moltiplicato per la performance (data dal valore finale in rapporto al valore iniziale) del WO.

Barriera Europea

Da notare la presenza della barriera europea nel certificato di Barclays. Grazie a tale caratteristica il valore dei sottostanti può anche fluttuare sotto barriera durante la vita del certificato senza compromettere la protezione del capitale.

Affinché venga restituito il valore nominale, il valore dei sottostanti deve risultare sopra la barriera solo alla data di valutazione finale.

Codice ISIN del prodotto

XS3145177252

Cliccandovi sopra verrete rimandati alla pagina del certificato firmato Barclays.

