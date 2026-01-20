Emesso da Barclays un Certificate Phoenix Memory sul Settore Energetico

Nuovo interessante certificato di tipo Phoenix Memory emesso da Barclays per investire sul settore energetico europeo.
Il certificato è scritto su azioni del settore europeo ma è diversificato sia a livello geografico che di core business. Ciò perchè le azioni si rifersicono a paesi ed industrie differenti. 1/4 riguarda la Danimarca sull’eolico mentre 3/4 riguardano Italia e Regno Unito sul petrolifero.
I sottostanti del certificato sono i seguenti. Vestas Wind System (VWS), Eni (ENI), BP (BP) e Tenaris (TEN).
Situazione attuale sul mercato petrolifero e dell’eolico
Il settore petrolifero europeo è caratterizzato ha sperimentato un calo delle importazioni di petrolio (-18% in valore e -6,6% in volume nei primi 9 mesi del 2025).
Questo, a favore di GNL (Gas Naturale Liquido) dagli USA e dalla Norvegia. Tali attori diventano fornitori chiave, con il gas che subisce fluttuazioni di prezzo (calo recente a Amsterdam), legati a tensioni geopolitiche e meteo, mentre l’Europa si interroga sulla dipendenza dal GNL USA e si scoprono nuovi giacimenti (es. in Polonia).
Sono state annunciate scoperte significative, come un grande giacimento petrolifero convenzionale in Polonia nel Mar Baltico, segnalando potenziali nuove risorse locali.
L’UE continua a sanzionare la Russia, ma si registrano ancora importazioni di idrocarburi russi, mentre l’Ucraina attacca l’industria petrolifera russa per indebolire Mosca.
La Danimarca è un leader nel vecchio continente nella creazione di energia eolica. Essa punta su grandi progetti offshore e obiettivi nobili di neutralità riguardo la C02.
Il portafoglio sottostante
I livelli chiave sul sottostante di questo Certificato di Barclays sono i seguenti:
VWS -> valore iniziale (178,9 DKK), Barriera/trigger cedola (107,34 DKK)
ENI -> valore iniziale (16,08 Eur), Barriera/trigger cedola (9,648 Eur)
BP -> valore iniziale (426,6 GBP), Barriera/trigger cedola (255,96 GBP)
TEN -> valore iniziale (17,38 Eur), Barriera/trigger cedola (10,428 Eur)
Barclays Certificati Phoenix Memory Fast Step Down: la Struttura
Questo certificato di investimento è stato emesso da Barclays il 12/01/2025, ha data di valutazione finale posta al 12/01/2029 (scadenza/liquidazione il 19/01/2028), è negoziato su Cert-X ed ha un valore nominale di 100 Euro.
La struttura di questo certificato targato Barclays è la seguente:
- Barriera europea sul capitale pari al 60% del valore iniziale
- Trigger cedole al 60% del valore iniziale
- Cedole secondi condizionate dello 0,88% (massimo 10,56% annuo sul valore nominale) con effetto memoria
- Autocall mensile attiva dal 3° mese (dal 13/04/2026) pari al 100% dei valori iniziali
- Valore nominale unitario di 100 Euro
- Scadenza a 3 anni
- Opzione quanto che neutralizza il tasso di cambio
- Prezzo lettera rilevato intorni a 100 Euro
NB: Dato il prezzo lettera iattualmente ntorno la pari, se il certificato viene comprato ora, il rendimento annualizzato rimane lo stesso in tutte le date di valutazione di autocall così come a scadenza.