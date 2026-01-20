Dal 2000 il tuo quotidiano indipendente su Economia, Mercati, Fisco e Pensioni
Oggi: 20 Gen, 2026

Emesso da Barclays un Certificate Phoenix Memory sul Settore Energetico

Certificate per investire sul settore energetico con buon rendimento, discreta protezione e media scadenza.,
di
2 ore fa
2 minuti di lettura
Emesso da Barclays un Certificate Phoenix Memory sul Settore Energetico

Nuovo interessante certificato di tipo Phoenix Memory emesso da Barclays per investire sul settore energetico europeo.

Il certificato è scritto su azioni del settore europeo ma è diversificato sia a livello geografico che di core business. Ciò perchè le azioni si rifersicono a paesi ed industrie differenti. 1/4 riguarda la Danimarca sull’eolico mentre 3/4 riguardano Italia e Regno Unito sul petrolifero.

I sottostanti del certificato sono i seguenti. Vestas Wind System (VWS), Eni (ENI), BP (BP) e Tenaris (TEN).

Situazione attuale sul mercato petrolifero e dell’eolico

Il settore petrolifero europeo è caratterizzato ha sperimentato un calo delle importazioni di petrolio (-18% in valore e -6,6% in volume nei primi 9 mesi del 2025).

Questo, a favore di GNL (Gas Naturale Liquido) dagli USA e dalla Norvegia. Tali attori diventano fornitori chiave, con il gas che subisce fluttuazioni di prezzo (calo recente a Amsterdam), legati a tensioni geopolitiche e meteo, mentre l’Europa si interroga sulla dipendenza dal GNL USA e si scoprono nuovi giacimenti (es. in Polonia).

Sono state annunciate scoperte significative, come un grande giacimento petrolifero convenzionale in Polonia nel Mar Baltico, segnalando potenziali nuove risorse locali.

L’UE continua a sanzionare la Russia, ma si registrano ancora importazioni di idrocarburi russi, mentre l’Ucraina attacca l’industria petrolifera russa per indebolire Mosca. 

In sintesi: il settore petrolifero ed energetico europeo sta navigando tra la riduzione della dipendenza da fornitori tradizionali, l’aumento della dipendenza da USA e Norvegia per il gas (GNL), nuove scoperte di giacimenti e la continua volatilità dei mercati. Il tutto influenzato da geopolitica e clima.
Il settore eolico danese è invece in forte espansione.

La Danimarca è un leader nel vecchio continente nella creazione di energia eolica. Essa punta su grandi progetti offshore e obiettivi nobili di neutralità riguardo la C02.

Vestas, leader mondiale, benificia di questi trend portando a casa ordini siginificavi (supera le attese di mercato del Q4 2025) ed investe in innovazione. Il tutto affrontando sfide riguardo le autorizzazioni e la competitività, anche se le prospettive rimangono positive e gli analisti prevedono successi continui.
Ora, senza spiegare il già notissimo funzionamento di un certificato Phoenix Memory, si passa direttamente ad analizzare la situazione sui sottostanti ad illustrare la strategia in opzioni (= la struttura) che compone il derivato cartolarizzato.

Il portafoglio sottostante

I livelli chiave sul sottostante di questo Certificato di Barclays sono i seguenti:

 VWS -> valore iniziale (178,9 DKK), Barriera/trigger cedola (107,34 DKK)

 ENI -> valore iniziale (16,08 Eur), Barriera/trigger cedola (9,648 Eur)

 BP -> valore iniziale (426,6 GBP), Barriera/trigger cedola (255,96 GBP)

 TEN -> valore iniziale (17,38 Eur), Barriera/trigger cedola (10,428 Eur)

Barclays Certificati Phoenix Memory Fast Step Down: la Struttura

Questo certificato di investimento è stato emesso da Barclays il 12/01/2025, ha data di valutazione finale posta al 12/01/2029 (scadenza/liquidazione il 19/01/2028), è negoziato su Cert-X ed ha un valore nominale di 100 Euro.

La struttura di questo certificato targato Barclays è la seguente:

  • Barriera europea sul capitale pari al 60% del valore iniziale
  • Trigger cedole al 60% del valore iniziale
  • Cedole secondi condizionate dello 0,88% (massimo 10,56% annuo sul valore nominale) con effetto memoria
  • Autocall mensile attiva dal 3° mese (dal 13/04/2026) pari al 100% dei valori iniziali
  • Valore nominale unitario di 100 Euro
  • Scadenza a 3 anni
  • Opzione quanto che neutralizza il tasso di cambio
  • Prezzo lettera rilevato intorni a 100 Euro

NB: Dato il prezzo lettera iattualmente ntorno la pari, se il certificato viene comprato ora, il rendimento annualizzato rimane lo stesso in tutte le date di valutazione di autocall così come a scadenza.

Codice ISIN

XS3230721246

Nota Bene: il trading e l’attività d’investimento in generale possono comportare rischi significativi per il capitale. Le perdite potrebbero in alcuni casi eccedere il capitale iniziale. Gli scenari di mercato cambiano continuamente. Le performance passate non rappresentano garanzia delle performance future. È pertanto fondamentale assicurarsi di aver compreso tali rischi. Le informazioni presentate in questo sito non sono in alcun modo da intendersi come sollecito all’investimento e sono rivolte ad un pubblico indistinto. Non rappresentano pertanto attività di consulenza finanziaria personalizzata -e nemmeno generica-  in base ai profili di rischio e rendimento degli investitori. Ogni decisione di investimento è sotto la piena ed esclusiva responsabilità del lettore. Né l’autore né Investire Oggi saranno responsabili nei confronti di nessun utente né di qualsivoglia altra persona o entità per l’inesattezza delle informazioni o per qualsiasi errore od omissione nei suoi contenuti.

Danilo Fieni

Lavora in InvestireOggi.it dal 2019 curando la sezione Certificati ed è laureato in finanza quantitativa.
La sua passione per il mondo finanziario lo ha portato ad approdare nel mondo dei certificati, analizzando in chiave oggettiva i flussi di pagamento di questi strumenti ed i relativi sottostanti, nonché curando le relazioni con alcuni dei professionisti del settore.
E' inoltre appassionato di trading ed investimenti, in cui svolge attività di ricerca quantitativa e di vantaggi statistici nel mondo dei mercati finanziari.

Articoli correlati

sul tema CERTIFICATI

bonus
Articolo precedente

La mappa dei bonus 2026 tra conferme, new entry e addii

riforma pensioni
Articolo seguente

Pensioni anticipate per lavori gravosi e usuranti: ecco le cose che l’INPS chiede