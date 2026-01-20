Emesso da Barclays un Certificate Phoenix Memory sul Settore Energetico

Nuovo interessante certificato di tipo Phoenix Memory emesso da Barclays per investire sul settore energetico europeo.

Il certificato è scritto su azioni del settore europeo ma è diversificato sia a livello geografico che di core business. Ciò perchè le azioni si rifersicono a paesi ed industrie differenti. 1/4 riguarda la Danimarca sull’eolico mentre 3/4 riguardano Italia e Regno Unito sul petrolifero.

I sottostanti del certificato sono i seguenti. Vestas Wind System (VWS), Eni (ENI), BP (BP) e Tenaris (TEN).

Situazione attuale sul mercato petrolifero e dell’eolico

Il settore petrolifero europeo è caratterizzato ha sperimentato un calo delle importazioni di petrolio (-18% in valore e -6,6% in volume nei primi 9 mesi del 2025).

Questo, a favore di GNL (Gas Naturale Liquido) dagli USA e dalla Norvegia. Tali attori diventano fornitori chiave, con il gas che subisce fluttuazioni di prezzo (calo recente a Amsterdam), legati a tensioni geopolitiche e meteo, mentre l’Europa si interroga sulla dipendenza dal GNL USA e si scoprono nuovi giacimenti (es. in Polonia).

Sono state annunciate scoperte significative, come un grande giacimento petrolifero convenzionale in Polonia nel Mar Baltico, segnalando potenziali nuove risorse locali.

L’UE continua a sanzionare la Russia, ma si registrano ancora importazioni di idrocarburi russi, mentre l’Ucraina attacca l’industria petrolifera russa per indebolire Mosca.

In sintesi: il settore petrolifero ed energetico europeo sta navigando tra la riduzione della dipendenza da fornitori tradizionali, l’aumento della dipendenza da USA e Norvegia per il gas (GNL), nuove scoperte di giacimenti e la continua volatilità dei mercati. Il tutto influenzato da geopolitica e clima.

settore eolico danese è invece in forte espansione. Ilè invece in forte espansione. La Danimarca è un leader nel vecchio continente nella creazione di energia eolica. Essa punta su grandi progetti offshore e obiettivi nobili di neutralità riguardo la C02.

Vestas, leader mondiale, benificia di questi trend portando a casa ordini siginificavi (supera le attese di mercato del Q4 2025) ed investe in innovazione. Il tutto affrontando sfide riguardo le autorizzazioni e la competitività, anche se le prospettive rimangono positive e gli analisti prevedono successi continui.

Ora, senza spiegare il già notissimo funzionamento di un certificato Phoenix Memory, si passa direttamente ad analizzare la situazione sui sottostanti ad illustrare la strategia in opzioni (= la struttura) che compone il derivato cartolarizzato.

Il portafoglio sottostante I livelli chiave sul sottostante di questo Certificato di Barclays sono i seguenti: VWS -> valore iniziale (178,9 DKK), Barriera/trigger cedola (107,34 DKK) ENI -> valore iniziale (16,08 Eur), Barriera/trigger cedola (9,648 Eur) BP -> valore iniziale (426,6 GBP), Barriera/trigger cedola (255,96 GBP) TEN -> valore iniziale (17,38 Eur), Barriera/trigger cedola (10,428 Eur) Barclays Certificati Phoenix Memory Fast Step Down: la Struttura Questo certificato di investimento è stato emesso da Barclays il 12/01/2025, ha data di valutazione finale posta al 12/01/2029 (scadenza/liquidazione il 19/01/2028), è negoziato su Cert-X ed ha un valore nominale di 100 Euro. La struttura di questo certificato targato Barclays è la seguente: Barriera europea sul capitale pari al 60% del valore iniziale

sul capitale pari al 60% del valore iniziale Trigger cedole al 60% del valore iniziale

al 60% del valore iniziale Cedole secondi condizionate dello 0,88% (massimo 10,56% annuo sul valore nominale) con effetto memoria

dello 0,88% (massimo 10,56% annuo sul valore nominale) con Autocall mensile attiva dal 3° mese (dal 13/04/2026) pari al 100% dei valori iniziali

attiva dal 3° mese (dal 13/04/2026) pari al 100% dei valori iniziali Valore nominale unitario di 100 Euro

di 100 Euro Scadenza a 3 anni

a 3 anni Opzione quanto che neutralizza il tasso di cambio

che neutralizza il tasso di cambio Prezzo lettera rilevato intorni a 100 Euro NB: Dato il prezzo lettera iattualmente ntorno la pari, se il certificato viene comprato ora, il rendimento annualizzato rimane lo stesso in tutte le date di valutazione di autocall così come a scadenza. Codice ISIN XS3230721246