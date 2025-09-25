Sempre più famiglie si trovano nella necessità di assumere una badante per un familiare anziano o disabile che necessita di assistenza. Allo stesso tempo, sempre più persone si avvicinano a questa attività lavorativa, difficile e delicata. Tuttavia, la domanda e l’offerta non procedono di pari passo: da un lato crescono le famiglie che hanno bisogno di assumere, dall’altro spesso non ci sono addetti a sufficienza. In questo contesto si inserisce la novità introdotta dal governo Meloni, che ha previsto le badanti fuori quota per gli anziani over 80 e per gli invalidi. Ecco cosa cambia ora, dopo il varo del decreto Flussi e con altri interventi normativi, tra cui spicca il recente DL n. 145/2024, che introduce nuove e urgenti regole in materia di flussi migratori e ingresso di lavoratori stranieri.

Badanti novità: assunzioni fuori quota e ben 10.000 posti, ma di cosa si tratta?

In Italia c’è sempre bisogno di badanti, spesso provenienti dall’estero. Con il decreto citato entra in vigore l’obbligo di precompilare le domande per ottenere il nulla osta al rilascio dei visti, attraverso canali specifici dedicati ai lavoratori domestici extracomunitari.

Oltre alle procedure generali che regolano l’ingresso in Italia e il riconoscimento di questi lavoratori, si apre ora la possibilità di un flusso extra. Ben 10.000 posti aggiuntivi destinati alle assunzioni nel settore domestico, in particolare per l’assistenza ad anziani con più di 80 anni e a persone invalide.

La novità più rilevante è che chi deve assumere una badante potrà scavalcare il meccanismo del click day e andare oltre le quote stabilite nei flussi tradizionali.

Nulla osta senza passare dal click day

Per ottenere il nulla osta al lavoro e assumere una badante in extra quota è necessario presentare un’apposita domanda allo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Attenzione, però: non deve fare nulla né la badante né il datore di lavoro (cioè l’anziano o la sua famiglia). La pratica va gestita esclusivamente tramite Agenzie per il Lavoro riconosciute. Oppure tramite associazioni di settore come Assindatcolf, Domina, Fidaldo o altri enti firmatari del Contratto Collettivo del Lavoro Domestico.

Solo badanti per over 80 e disabili nei 10.000 posti extra quota

Una volta inviata la domanda, questa è esaminata dall’Ufficio Territoriale del Lavoro competente, in base al luogo in cui si svolgerà l’attività. L’Ispettorato, dopo aver verificato la regolarità della richiesta e le condizioni reddituali del datore di lavoro (la famiglia, l’anziano o il disabile), decide se concedere o meno il nulla osta.

Solo dopo il via libera, il lavoratore extracomunitario potrà entrare in Italia, firmare il contratto di soggiorno e di lavoro ed essere assunto.

Il requisito reddituale è fondamentale:

se ad assumere è un singolo, il reddito minimo richiesto è 20.000 euro ;

; se si tratta di un nucleo familiare, la soglia sale a 27.000 euro.

Chi rispetta questi requisiti potrà assumere la badante in qualsiasi momento, fino all’esaurimento dei 10.000 posti extra disponibili.

Chi invece desidera assumere altre figure (come baby sitter, colf o maggiordomi) o una badante per un anziano non invalido e con meno di 80 anni, dovrà comunque attendere il click day previsto dai decreti Flussi.

In quel caso i posti sono limitati a un massimo di 9.500 ingressi, con richieste concentrate in un’unica giornata dedicata.