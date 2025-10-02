Assicurazione sulla casa, la detrazione segue regole specifiche: requisiti e immobili ammessi

La protezione dell’abitazione rappresenta un tema di grande attualità, soprattutto in un Paese esposto a rischi naturali come terremoti, alluvioni o frane. Per incoraggiare i cittadini a tutelarsi da possibili eventi calamitosi, il legislatore ha introdotto uno strumento fiscale specifico: la detrazione assicurazione sulla casa. Si tratta di un’agevolazione che consente di recuperare una parte delle spese sostenute per le polizze destinate a coprire rischi legati agli immobili residenziali.

L’obiettivo è duplice: da un lato incentivare la diffusione delle coperture assicurative, dall’altro sostenere economicamente chi sceglie di proteggere il proprio patrimonio immobiliare.

La cornice normativa della detrazione assicurazione sulla casa

La detrazione assicurazione sulla casa trova fondamento nel Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), all’articolo 15, comma 1, lettera f-bis).

Tale disposizione riconosce al contribuente la possibilità di recuperare in dichiarazione dei redditi una parte delle somme versate per polizze che coprono il rischio di calamità naturali sugli immobili destinati ad abitazione.

Questa previsione rientra tra le misure volte a favorire la prevenzione e la gestione dei danni, alleggerendo i costi sostenuti dai cittadini per proteggere la propria abitazione.

L’ammontare della detrazione

L’agevolazione si concretizza nella possibilità di detrarre il 19% delle spese sostenute per il pagamento del premio assicurativo. L’importo da recuperare va indicato all’interno della dichiarazione dei redditi, riducendo così l’imposta lorda dovuta.

La percentuale non copre l’intero premio ma costituisce, comunque, un sostegno significativo, che rende più accessibile la stipula di polizze contro eventi che potrebbero causare gravi perdite economiche alle famiglie.

Quali immobili rientrano nel beneficio

La detrazione assicurazione sulla casa riguarda esclusivamente unità immobiliari residenziali e le relative pertinenze.

Restano, quindi, escluse le proprietà di natura commerciale o industriale, così come gli immobili destinati ad attività produttive.

La logica è chiara: lo Stato incentiva la protezione delle abitazioni, considerate beni primari, e degli spazi ad esse collegati, come garage o cantine.

A chi spetta il vantaggio fiscale

Un aspetto peculiare della detrazione assicurazione sulla casa è che spetta al contraente della polizza. Questo significa che l’intestazione dell’immobile non è determinante.

L’agevolazione è, infatti, legata al bene assicurato, non alla persona che ne risulta formalmente proprietaria. In pratica, chi stipula e paga la polizza può usufruire della detrazione anche se non è intestatario dell’immobile.

Questa impostazione amplia la platea dei beneficiari e favorisce la stipula di polizze da parte di familiari che intendano proteggere la casa comune.

Assicurazione sulla casa: le modalità di pagamento richieste per la detrazione

Per ottenere la detrazione assicurazione sulla casa non basta stipulare una polizza e pagarne il premio. La normativa stabilisce una condizione imprescindibile: il versamento deve avvenire con strumenti tracciabili.

Sono ammessi:

bonifici bancari e postali;

carte di credito o di debito;

assegni;

altri sistemi elettronici che consentano di verificare l’effettivo trasferimento del denaro.

Restano esclusi i pagamenti in contanti, poiché non garantiscono la trasparenza necessaria ai fini fiscali. La tracciabilità è quindi una garanzia sia per l’amministrazione finanziaria sia per il contribuente che intende far valere il beneficio.

Il collegamento con la dichiarazione dei redditi

La detrazione assicurazione sulla casa deve essere inserita nella dichiarazione annuale. Il contribuente deve riportare l’importo del premio versato e conservarne la documentazione, così da dimostrare la correttezza dei dati in caso di controlli. La dichiarazione è per cassa. Quindi, nel Modello 730/2025 si indica il premio pagato nel 2024.

La certificazione rilasciata dalla compagnia assicurativa, insieme alla prova del pagamento tracciabile, costituisce il presupposto per ottenere il vantaggio fiscale. In assenza di tali documenti, l’Agenzia delle Entrate può disconoscere la detrazione.

Assicurazione sulla casa: non solo benefici fiscali

La detrazione assicurazione sulla casa svolge una funzione strategica. In un contesto in cui i fenomeni naturali risultano sempre più frequenti e dannosi, la copertura assicurativa diventa un elemento essenziale di tutela.

Sostenendo parte della spesa, lo Stato promuove comportamenti responsabili e riduce il rischio che i cittadini restino privi di mezzi in caso di danni gravi agli immobili. L’agevolazione, inoltre, contribuisce a diffondere una cultura della prevenzione. Cosa che, storicamente, in Italia è stata meno sviluppata rispetto ad altri Paesi.

Attraverso la detrazione assicurazione sulla casa, il legislatore ha voluto creare un meccanismo che unisce interesse pubblico e beneficio privato. Da un lato, i cittadini possono proteggere i propri beni e godere di un vantaggio fiscale. Dall’altro, lo Stato riduce la possibilità di dover intervenire con risorse straordinarie per riparare i danni di eventi calamitosi.

Si tratta, quindi, di un incentivo alla responsabilità condivisa, in cui ognuno partecipa alla costruzione di un sistema di protezione più solido.

Riassumendo