Ad aprile in arrivo l’Assegno Unico e Universale sui figli a carico. Fin qui nulla di nuovo. Perché dal 22 dovrebbero iniziare le erogazioni della nuova mensilità dell’Assegno Unico e Universale sui figli a carico sotto i 21 anni di età. Ma aprile segna una data importante, che produce una considerevole novità con cui dovranno interfacciarsi i beneficiari della principale misura di welfare per le famiglie oggi in vigore. Ed è tutto a loro vantaggio. Una modifica dell’ISEE per chi ha già provveduto, porta. ad un Assegno unico in arrivo dall’INPS con gli aumenti.

“Sono beneficiaria dell’Assegno Unico sui miei due figli.

Avevo un ISEE da 20.000 euro o poco più. Ho colto al balzo l’occasione di togliere dall’ISEE i miei buoni fruttiferi ed un libretto di risparmio dove avevo la maggior parte del mio patrimonio mobiliare. Mi sono rimasti solo i soldi del conto corrente, che ammontano a poche migliaia di euro e una postepay con pochi spiccioli. Ho tolto circa 40.000 euro di buoni e il mio ISEE è sceso sotto i 16.000 euro. Credo di avere diritto ad un aumento dell’Assegno Unico. Ma secondo voi devo fare una nuova domanda o devo fare qualcosa al riguardo per segnalare all’INPS il mio nuovo ISEE?”

Assegno Unico in arrivo dall’INPS con gli aumenti, ecco le famiglie interessate

La novità entrata in vigore a marzo ma con la procedura partita solo dal 5 aprile permette a chi ha un ISEE in corso di validità di tornare a ritoccare la DSU eliminando dal calcolo dell’indicatore la parte del patrimonio mobiliare che riguarda titoli di Stato, buoni fruttiferi, libretti di risparmio e tutte le altre forme di risparmio a garanzia dello Stato.

Un taglio netto per molte famiglie del patrimonio mobiliare che porta inevitabilmente ad una riduzione dell’ISEE. Il patrimonio mobiliare di un nucleo familiare incide in misura pari al 20% del suo valore sull’ISEE. Ma tutto è rapportato alla scala di equivalenza. Infatti tutto dipende dal numero dei componenti la famiglia. Un singolo naturalmente ha scala 1. Significa che un patrimonio mobiliare di 10.000 euro aggiunge all’ISEE il suo 20% esatto, cioè 2.000 euro. Se i componenti sono due la scala diventa 1.57 e il 20% del patrimonio da 10.000 euro aggiunge 1.273,89 euro (2.000 euro diviso 1.57). Per tre componenti la scala è 2.04, per 4 componenti 2.46 e per 5 componenti 2.85. Più è alto il patrimonio mobiliare eliso e più si abbassa l’ISEE adesso. E con un ISEE più basso, logico che l’Assegno Unico in arrivo dall’INPS con gli aumenti diventa realtà in alcuni casi.

Non a tutti la modifica dell’ISEE produce un Assegno Unico in arrivo dall’INPS con gli aumenti. Chi rientra già nella prima fascia ISEE a tal punto da prendere già l’importo massimo dell’Assegno Unico, non vedrà miglioria alcuna.

Gli importi per i figli minorenni o maggiorenni infatti sono fissati fino ad una determinata soglia ISEE per poi calare al salire dell’ISEE.

Infatti l’importo minimo che una famiglia con ISEE oltre 45.939,56 euro o senza un ISEE in corso di validità è pari a 57,50 euro al mese a figlio. Invece l’importo massimo è pari a 201 euro al mese per figlio ma solo per chi ha un ISEE fino a 17.227,33 euro. Naturalmente poi ci sono le varie maggiorazioni per i figli sotto l’anno di età, per gli invalidi, per le ragazze madri, per i genitori entrambi lavoratori. Ma le cifre prima citate sono quelle di base. Per i figli maggiorenni l’importo minimo è pari a 28,70 euro al mese e quello massimo è pari a 97,70 euro al mese. Evidente che un soggetto che aveva un ISEE da 20.000 euro non prendeva 201 euro al mese a figlio, cioè l’importo massimo. Ma se alla luce delle novità sull’ISEE, questo è sceso sotto i 17.227,33 euro, ad aprile, con ogni probabilità, l’importo dell’Assegno Unico che si andrà a ricevere salirà. Ecco spiegato quindi il perché adesso, l’Assegno Unico in arrivo dall’INPS con gli aumenti non riguarda tutte le famiglie.