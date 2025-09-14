Assegno unico 2025: da settembre a dicembre tutte le date di pagamento

Il mese di settembre, per le famiglie italiane segna la definitiva fine delle vacanze estive. Si ritorna alla normalità, si torna al lavoro, i figli riprendono le attività scolastiche. A proposito di figli, l’INPS, con largo anticipo rispetto al mese di settembre ha reso noto le date in cui ci sarà l’accredito dell’assegno unico figli a carico.

Le indicazioni sono contenute nel Messaggio n. 2229 dello scorso 14 luglio 2025. Date che è opportuno ricordare in vista anche dei prossimi mesi da qui alla fine dell’anno. Infatti, nel citato messaggio, l’INPS indica tutte le date di accredito fino al mese di dicembre 2025.

Assegno unico: da marzo a febbraio

Ricordiamo che l’assegno unico figli a carico, dal 2022 (da marzo) sostituisce alcune altre prestazioni. Tra queste, ad esempio, la detrazione figli a carico fino a 21 anni di età e l’assegno familiare per i figli. L’importo dell’assegno unico dipende da calcolo ISEE del nucleo familiare.

La domanda non va ripetuta ogni anno. Basta rinnovare l’ISEE. Senza rinnovo o senza ISEE l’INPS paga l’importo minimo (57 euro). La prestazione, infatti, è erogata direttamente dall’istituto di previdenza sociale italiano nelle modalità indicate in sede di domanda. IL pagamento è da marzo a febbraio dell’anno successivo. E così ogni anno.

Pagamento assegno unico 2025: da settembre a dicembre

Detto ciò, nel citato Messaggio n. 2229/2025 sul pagamento assegno unico 2025, l’INPS ha fatto sapere che, per coloro che già percepiscono l’assegno unico figli a carico seguirà i seguenti periodi:

settembre – tra 22 e il 23;

ottobre – tra il 20 e il 21;

novembre – tra il 20 e il 21;

dicembre – tra il 17 e il 19.

Per chi, invece, ha fatto o fa richiesta dell’assegno unico, per la prima volta, nel mese di settembre o che ha modificato la propria situazione familiare, il pagamento dovrebbe avvenire tra la fine di settembre e il giorno 15 del mese di ottobre.

Riassumendo