L’Assegno Sociale è la principale misura assistenziale destinata a soggetti che, giunti all’età idonea per la pensione, non hanno diritto a percepirne una. In termini pratici, si tratta di un sussidio vero e proprio, sottoposto alla regola della prova dei mezzi, ovvero alla dimostrazione annuale del diritto alla prestazione. Per ottenere l’Assegno Sociale, infatti, bisogna rientrare entro precisi limiti reddituali.

In questo articolo analizziamo l’Assegno Sociale da un punto di vista diverso: capire se e come questa prestazione incida sui redditi di un nucleo familiare.

“Salve, sono titolare di assegno sociale da marzo 2025. Prendo 538 euro al mese e mi chiedevo: tutto quello che percepisco con l’Assegno Sociale fa reddito? Ho paura che, a causa di questo sussidio, possa perdere il diritto ad alcune agevolazioni comunali o che l’affitto della mia casa popolare aumenti.

Mi potete spiegare come funziona esattamente?”

Assegno sociale, è vero che fa reddito e condiziona bonus e agevolazioni?

Prima di tutto, vediamo di cosa si tratta davvero. L’Assegno Sociale ha sostituito la vecchia pensione sociale: è l’unica prestazione che l’INPS eroga a chi ha raggiunto l’età pensionabile ma non possiede i requisiti per ottenere alcuna pensione.

Non richiede versamenti contributivi, ma prevede due vincoli fondamentali:

aver compiuto almeno 67 anni di età ;

; rientrare nel limite di reddito annuale, pari all’importo stesso dell’Assegno Sociale (per i coniugati si considera il doppio dell’importo).

Dal punto di vista fiscale, è importante chiarire che l’Assegno Sociale non è tassabile. Non è assoggettato all’IRPEF e quindi non rientra nella base imponibile su cui il Fisco calcola l’imposta dovuta.

In sostanza, non concorre alla formazione del reddito del nucleo familiare ai fini dell’IRPEF.

Per questo motivo, l’Assegno Sociale non va indicato nel modello 730 né nel modello Redditi Persone Fisiche. Tuttavia, la situazione cambia se parliamo di ISEE: come vedremo, qui l’Assegno Sociale rileva eccome.

Ecco perché la situazione economica di una famiglia può essere influenzata

Chi si chiede se la fruizione dell’Assegno Sociale possa influenzare il diritto a prestazioni assistenziali, bonus o agevolazioni deve sapere che i rischi ci sono.

Ad esempio, chi percepisce l’Assegno Sociale può richiedere anche l’Assegno di Inclusione, così come in passato poteva richiedere il Reddito di Cittadinanza. Tuttavia, nel calcolo di queste misure, l’importo dell’Assegno Sociale incide direttamente: l’Assegno di Inclusione è infatti calcolato al netto di quanto percepito con l’Assegno Sociale, fino al raggiungimento della soglia massima prevista.

Inoltre, l’Assegno Sociale deve essere dichiarato nella DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), necessaria per ottenere l’ISEE. E poiché moltissime prestazioni sociali, assistenziali e bonus sono collegate proprio all’ISEE, è evidente che l’Assegno Sociale può:

precludere l’accesso ad altre misure di sostegno;

ad altre misure di sostegno; oppure ridurne l’importo, quasi sempre al ribasso.

In conclusione, anche se non ha effetti fiscali, l’Assegno Sociale incide in modo significativo sulla situazione economica complessiva della famiglia, soprattutto in relazione a bonus e agevolazioni.