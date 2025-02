Ci sono adempimenti che un pensionato o un titolare di un determinato trattamento dell’INPS deve per forza di cose effettuare. Adempimenti importanti e soprattutto obbligatori. Altrimenti sono guai seri e ciò che si prende potrebbe essere tagliato, sospeso o revocato. Adempimenti che per esempio riguardano tutti i titolari di assegno sociale.

“Buonasera, volevo capire se era il caso di andare dal mio Patronato per il modello RED o se era cambiato qualcosa visto che non ho ricevuto lettere dall’INPS. Premetto che sono una titolare di assegno sociale e ogni anno di questi tempi ho provveduto a portare la lettera dell’INPS al CAF perché me lo chiedeva l’INPS.

Adesso però non avendo ricevuto la lettera cosa devo fare? Secondo voi è ancora obbligatorio il modello che ho scritto sopra?”

Assegno sociale: ecco 2 cosa da fare entro il 28 febbraio altrimenti l’INPS lo blocca

L’assegno sociale è una prestazione dallo spiccato carattere assistenziale. Prestazione che l’INPS eroga a chi arrivato a 67 anni di età non ha i requisiti aggiuntivi che servono per prendere la pensione di vecchiaia.

L’assegno sociale è una prestazione che non prevede l’utilizzo della contribuzione previdenziale. Si prende però solo se vengono rispettate le condizioni reddituali previste. Non bisogna superare, di altri redditi, l’importo stesso dell’assegno sociale. Che nel 2025 è pari a 538,69 euro al mese. Per i coniugati la soglia raddoppia e quindi non bisogna superare 1.077,38. La misura è ad integrazione del reddito. Quindi solo chi ha redditi pari a zero, o pari all’assegno sociale del caso dei coniugati, prende la prestazione piena.

L’assegno sociale è una misura assistenziale, pertanto non può essere esportata all’estero ed è soggetta a conferma annuale, nel senso che se è vero che bisogna rispettare i requisiti previsti per averla la prima volta, è altrettanto vero che bisogna avere i requisiti anche dopo per continuare a prenderla.

Modello RED ma non solo, ecco a cosa sono tenuti i titolari di assegno sociale

Le comunicazioni reddituali ma non solo, sono obbligatorie per i titolari di assegno sociale. Ma lo sono anche per i soggetti che godono di maggiorazioni sociali e integrazioni al trattamento minimo anche delle pensioni contributive. E lo sono anche per i titolari di altre prestazioni assistenziali come lo sono quelle dei disabili.

Chi non adempie corre il rischio che l’INPS sospenda le prestazioni. E se perdura la mancata comunicazione anche dopo i solleciti dell’INPS, si può arrivare alla revoca definitiva delle prestazioni. Con addebito nei confronti dei titolari, per le cifre percepite lo stesso in assenza di adempimento, ma non spettanti evidentemente.

Per ripristinare una prestazione precedentemente revocata poi bisogna perdere tempo e provare a chiedere la ricostituzione della pensione. Che il più delle volte serve per far ripartire la prestazione, ma non per evitare la restituzione delle somme indebitamente percepite o per recuperare arretrati per i mesi di sospensione delle prestazioni. Guai seri quindi a chi non adempie.

Ecco i motivi delle comunicazioni obbligatorie all’INPS

Il fatto che manca la lettera che solitamente l’INPS invia ai pensionati per le campagne comunicative annuali non esonera l’interessato da questi obblighi. Bisogna comunque andare al Patronato, oppure bisogna accedere all’area riservata del sito INPS per provvedere alle comunicazioni necessarie.

Comunicazioni che come detto sono il modello RED ma non solo. Perché ci sono anche le comunicazioni relative alla permanenza della dimora abituale in Italia o quella dell’assenza di ricoveri in strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale. Bisogna comunicare i redditi che incidono sul diritto alla prestazione percepita e al calcolo quindi dell’assegno sociale. Un obbligo che i titolari di assegno sociale devono espletare anche perché sicuramente per prendere l’assegno sociale sono soggetti che difficilmente presentano la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate.

E comunicazioni per confermare che nel periodo richiesto, l’interessato è stato sempre in Italia visto che l’assegno sociale non si esporta all’estero. Oppure comunicazioni per confermare l’assenza di ricoveri in case di cura e nosocomi a carico dello Stato. Perché i titolari di prestazioni assistenziali se gravano sulle casse dello Stato per il ricovero, non possono prendere neanche le indennità che ricevono mensilmente. E per l’intera durata del ricovero.