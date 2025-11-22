Assegno invalidità in scadenza? La regola dei 120 giorni che salva la prestazione

L’assegno invalidità rappresenta una delle tutele economiche più importanti previste dall’ordinamento italiano per chi, a causa di un problema fisico o psichico, non riesce più a svolgere la propria attività lavorativa con la stessa efficacia di prima.

Si tratta, infatti, di una misura concessa dall’INPS ai lavoratori che vedono la propria capacità lavorativa ridotta in modo significativo, con una compromissione tale da lasciare intatta meno di un terzo della normale efficienza lavorativa.

Questa prestazione non è una pensione definitiva al primo riconoscimento, ma un sostegno temporaneo, che dura un periodo limitato e che può essere rinnovato più volte.

Solo dopo un certo numero di conferme si stabilizza e diventa definitiva, pur restando sempre possibile un controllo da parte dell’ente previdenziale.

Chi può richiedere l’assegno invalidità

La platea dei potenziali beneficiari è ampia e comprende diverse categorie di lavoratori. L’assegno invalidità può, infatti, essere richiesto da:

lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico;

lavoratori autonomi, quindi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

lavoratori iscritti a specifici fondi pensione che sostituiscono l’assicurazione generale obbligatoria oppure che la integrano;

lavoratori che versano i contributi nella Gestione separata INPS, come collaboratori e professionisti senza cassa.

Questa apertura rende la misura accessibile sia a chi ha un contratto di lavoro tradizionale, sia a chi svolge attività indipendente.

Quando decorre l’assegno

Un aspetto importante riguarda la data da cui decorre la prestazione. Salvo eccezioni, il pagamento viene avviato a partire dal mese successivo alla presentazione della domanda.

Questo significa che l’INPS non riconosce arretrati precedenti alla richiesta: per tale motivo è fondamentale presentare l’istanza non appena si ricevono tutte le certificazioni sanitarie necessarie.

Durata iniziale dell’assegno invalidità

L’assegno ha una durata prestabilita: viene riconosciuto per tre anni. Allo scadere di questo periodo, se le condizioni sanitarie che hanno dato origine alla prestazione risultano ancora presenti, è possibile richiederne la conferma. La domanda assegno invalidità va inoltrata per via telematica, seguendo la procedura indicata dall’INPS e allegando la documentazione sanitaria aggiornata.

Il rinnovo non è automatico: ogni volta l’INPS deve verificare nuovamente che il lavoratore abbia ancora una riduzione della capacità lavorativa sufficiente per ottenere la prestazione.

Il percorso verso la definitività

Uno degli aspetti più rilevanti dell’assegno invalidità riguarda il percorso che conduce alla sua stabilizzazione. Dopo tre riconoscimenti consecutivi (quindi, diciamo allo scadere di tre rinnovi per complessivi 9 anni), l’assegno difficilmente cambia natura: la prestazione diventa definitiva.

Ciò non significa, tuttavia, che non possano esserci verifiche successive. Ma solo che non bisogna rifare rinnovo dopo il triennio. Ad ogni modo, l’INPS ha comunque la possibilità di richiedere controlli, anche a distanza di anni, per accertare che il quadro sanitario non sia migliorato a tal punto da far venir meno i requisiti.

Questa possibilità di revisione consente all’ente previdenziale di verificare che la prestazione sia sempre concessa a chi ne ha effettivamente diritto.

Assegno invalidità: cosa succede se la domanda di rinnovo è tardiva

Un’altra situazione da conoscere riguarda il mancato rispetto dei tempi per la richiesta di rinnovo. Idealmente, la domanda andrebbe inviata entro la data di scadenza del triennio. Può però accadere che il lavoratore non riesca a presentare la richiesta in tempo.

La normativa non esclude del tutto il rinnovo tardivo. Se la domanda viene, comunque, presentata entro 120 giorni dalla fine del periodo di godimento dell’assegno, la prestazione può essere confermata. Tuttavia, in questo caso la decorrenza cambia: il pagamento riprenderà dal primo giorno del mese che segue la presentazione della domanda. Ciò comporta quindi un possibile “vuoto” nel pagamento della prestazione.

La differenza tra un rinnovo presentato puntualmente e uno tardivo può, quindi, avere un impatto economico significativo, motivo per cui è raccomandabile rispettare i tempi indicati.

Un sostegno importante per chi non può lavorare come prima

L’assegno invalidità svolge una funzione essenziale per chi si trova ad affrontare una riduzione duratura della capacità lavorativa. La struttura modulare, con un primo riconoscimento triennale e successivi rinnovi, consente di seguire l’evoluzione delle condizioni di salute nel tempo, adattando la prestazione alla reale situazione della persona.

Grazie a un meccanismo che unisce flessibilità e controlli, la misura permette di sostenere i lavoratori nei momenti di difficoltà, offrendo un aiuto economico indispensabile senza trascurare le verifiche necessarie per garantire l’equità del sistema.

