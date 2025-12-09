Un sussidio, sì, ma molto importante per milioni di famiglie e beneficiari. L’Assegno di Inclusione è una misura che, per molte famiglie, rappresenta il principale sostentamento mensile. In termini pratici, non ne possono fare a meno: vivono di questo e, pertanto, diventa fondamentale.

Di norma l’Assegno di Inclusione viene pagato alla fine di ogni mese. Ma cosa succede nel mese di dicembre, caratterizzato dalle festività natalizie e da un aumento generale delle spese familiari? L’Assegno di Inclusione di dicembre potrebbe arrivare prima del previsto? Ecco come funziona davvero il meccanismo, chi riceverà il bonus da 500 euro e per quale motivo.

Assegno di inclusione dicembre: ricarica anticipata e bonus 500 euro

Quando arriva l’Assegno di Inclusione a dicembre? Il periodo natalizio comporta spese aggiuntive e, per molte famiglie, l’attesa di un pagamento anticipato è particolarmente sentita.

Se il calendario seguisse lo schema ordinario, non ci sarebbe possibilità di ricevere la ricarica prima del 25 dicembre. Come noto, infatti, le ricariche dell’ADI seguono un calendario fisso, con accredito solitamente il 27 del mese.

E proprio perché il 27 cade dopo Natale, la data ordinaria risulterebbe penalizzante. Invece, pare che — seppur di pochi giorni — l’accredito dell’Assegno di Inclusione di dicembre sarà anticipato.

Ecco il calendario dell’ADI di dicembre, novità e motivazioni di accrediti a date diverse

Al momento non esistono comunicazioni ufficiali da parte dell’INPS. Tuttavia, prendendo come riferimento i meccanismi applicati negli anni precedenti — compresi quelli del Reddito di Cittadinanza — è più che lecito ipotizzare che anche nel 2025, e quindi per il Natale prossimo, la ricarica dell’Assegno di Inclusione arriverà prima del solito.

Le previsioni indicano come possibile data di partenza dei pagamenti sabato 20 dicembre.

Questo significa che, con buona probabilità, l’accredito arriverà prima della Vigilia, quindi entro il 24 dicembre, per la maggior parte dei beneficiari.

Naturalmente ciò vale per la ricarica ordinaria. Come sempre, però, c’è una fascia di beneficiari che riceverà il pagamento il 15 dicembre. Si tratta di chi:

ha presentato la domanda di ADI per la prima volta entro il 30 novembre, oppure

ha rinnovato il sussidio dopo aver percepito le prime 18 mensilità fino a ottobre.

Per questi beneficiari, oltre all’accredito ordinario, il 15 dicembre arriverà anche il bonus da 500 euro, introdotto nel 2025 per compensare il mese di stop tra un ciclo e l’altro.

Il bonus:

viene riconosciuto per intero (500 euro) a chi ha una ricarica mensile pari o superiore a tale cifra;

(500 euro) a chi ha una ricarica mensile pari o superiore a tale cifra; viene riconosciuto in misura ridotta per chi percepisce un importo mensile inferiore (es.: se l’ADI è di 350 euro, il bonus sarà di 350 euro).

In definitiva, è del tutto lecito attendersi una ricarica anticipata dell’Assegno di Inclusione per dicembre: