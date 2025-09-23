Assegno di Inclusione 18+12 mesi: la nuova guida INPS passo-passo che accompagna al sostegno

L’INPS ha introdotto uno strumento pensato per accompagnare chi beneficia dell’Assegno di Inclusione (ADI): una video-guida interattiva e personalizzata che illustra, passo dopo passo, diritti, doveri e opportunità legate ai percorsi di inclusione lavorativa e sociale.

La finalità è rendere più semplice la gestione della prestazione e prevenire errori che potrebbero compromettere il sostegno economico. Lo strumento è attivo per chi ha presentato domanda a luglio, ha già ricevuto il primo accredito e ha concluso la valutazione con i Servizi sociali del Comune. La video-guida, notificata via SMS, email e tramite le app INPS Mobile e IO, rimane disponibile per sei mesi nella bacheca personale di MyINPS, così da poter essere consultata ogni volta che serve.

L’assegno inclusione è per 18 mesi + 12 mesi

Ricordiamo che l’assegno di inclusione è stato introdotto, dal 1° gennaio 2024 in luogo del reddito di cittadinanza. Per aver diritto all’assegno unico occorre rispettare specifici requisiti, oltre che di residenza e cittadinanza, anche e soprattutto reddituali (verificare la soglia ISEE richiesta).

Si percepisce per 18 mensilità, rinnovabili per altre 12. Quindi, la prima parte dell’assegno di inclusione è terminata il 30 giugno. Dal 1° luglio sono iniziate le altre 12 mensilità per coloro che hanno presentato domanda di rinnovo assegno inclusione.

La nuova guida (video) INPS

La novità della video-guida per l’ADI si inserisce in una logica di semplificazione e accompagnamento. Lo strumento è stato pensato per trasformare indicazioni spesso complesse in contenuti immediati, con linguaggio accessibile e riferimenti pratici. L’obiettivo è duplice: da un lato aiutare i destinatari a rispettare gli obblighi previsti dalla normativa, dall’altro orientare verso percorsi di attivazione lavorativa e sociale, talvolta obbligatori, talvolta facoltativi.

Un sostegno informativo di questo tipo può rivelarsi decisivo per conservare il diritto alla misura e per trarne il massimo beneficio.

Particolarmente rilevante è la personalizzazione. La video-guida viene costruita sulla base della valutazione multidimensionale svolta dai Servizi sociali. Non si tratta, quindi, di un contenuto generico, ma di un percorso cucito sulle caratteristiche del nucleo e sulle indicazioni emerse in sede di presa in carico. Questo approccio consente di ricevere messaggi pertinenti, in linea con gli impegni concordati e con gli interventi previsti nel progetto di inclusione.

Assegno inclusione: come accedere alla nuova guida (video)

Dal punto di vista operativo, l’accesso alla video-guida avviene attraverso MyINPS, nella bacheca personale del cittadino. La presenza di notifiche su più canali (SMS, email, app INPS Mobile e IO) riduce il rischio di perdere comunicazioni utili e favorisce un contatto costante con l’istituto.

Il periodo di sei mesi di disponibilità copre l’intera fase iniziale di attuazione degli impegni, offrendo il tempo necessario per rivedere i passaggi chiave, chiarire dubbi ricorrenti e monitorare la corretta esecuzione delle attività.

Riassumendo