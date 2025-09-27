L’Assegno di Inclusione ha delle cifre variabili, commisurate a tanti fattori che spesso portano a prendere cifre differenti da beneficiario a beneficiario. Ma a volte le differenze si materializzano anche per lo stesso diretto interessato, con cifre che variano da un mese all’altro. Oggi per esempio affrontiamo il caso di soggetti che si sono trovati a settembre una ricarica di 140 euro maggiore rispetto al mese precedente. Come il caso del lettore del nostro quesito sotto riportato.

“Buongiorno, mi chiamo Giovanni e sono un beneficiario dell’Assegno di Inclusione fin da gennaio 2024. Vi spiego cosa non mi convince. Ho terminato di prendere i primi 18 mesi di Assegno di Inclusione e ad agosto ho preso 1.041,67 euro, cioè i soliti 541,67 euro più 500 euro di contributo straordinario.

Nel frattempo ad agosto ho presentato domanda di Assegno Sociale, visto che ho compiuto 67 anni di età. Ma dall’INPS non ho ancora esiti circa la domanda. Adesso però ho preso la mensilità di settembre dell’Assegno di Inclusione e ho trovato 140,83 euro in più, perché ho preso una ricarica di 682,50 euro. Da cosa dipende? Forse dalla domanda di Assegno Sociale? Ho paura che poi devo restituire i soldi, mi dite se è tutto a posto secondo voi?”

Assegno di Inclusione, 140 euro in più di ricarica, ecco chi l’ha ricevuta adesso e perché

Come detto in premessa, sull’Assegno di Inclusione le cifre variano da caso a caso e perfino da mese a mese. Naturalmente il timore che manifesta il lettore, sul rischio di prendere somme indebitamente accreditate che poi vanno restituite è legittimo.

Ma il suo caso non presenta anomalie o problemi di sorta.

Perché è tutto regolare e non dipende dalla domanda di Assegno Sociale, legittima che ha presentato anche se l’aumento dell’ADI è collegato alla sua età. L’Assegno di Inclusione è un sussidio come lo era il Reddito di Cittadinanza. Si prende mese per mese ma ha una platea ridotta rispetto alla misura precedente.

La famiglia beneficiaria dell’Assegno di Inclusione deve avere al suo interno almeno un soggetto over 60, invalido o minorenne. Oppure deve avere dentro almeno un soggetto che ha carichi di cura per minori o invalidi, oppure un soggetto preso in carico dai servizi sociali, sanitari o assistenziali anche se non invalido.

Nel Reddito di Cittadinanza entravano anche soggetti con età compresa tra i 18 ed i 59 anni, cosa che non accade con l’ADI. Per gli over 67 il Reddito di Cittadinanza prevedeva la Pensione di Cittadinanza. Con l’Assegno di Inclusione invece la cosa che cambia non è la misura, bensì l’importo del sussidio. Ed è da questo che il nostro lettore adesso prende una cifra maggiore di sussidio.

Ecco cosa accade agli over 67 beneficiari del sussidio

Per l’Assegno di Inclusione i calcoli da fare sono differenti così come lo sono i requisiti, a seconda dell’età del diretto interessato. Se ha più o meno di 67 anni. Il nostro lettore che ha compiuto 67 anni a tal punto da essere nel pieno diritto di chiedere l’Assegno Sociale , adesso prende una cifra maggiore rispetto a prima, quando non aveva ancora compiuto i 67 anni di età.

La parte di ADI a integrazione del reddito infatti per gli over 67 è pari a 8.190 euro.

Per tutti gli altri invece si ferma a 6.500 euro. Se dividiamo 6.500 euro per 12, abbiamo esattamente 541,67 euro ed è la quota di integrazione al reddito massima che un singolo beneficiario del sussidio può ricevere. Naturalmente se ha reddito zero. Se ripetiamo l’operazione con 8.190 euro per gli over 67, abbiamo 682,50.

Che è il mensile di ADI che spetta adesso ogni mese al lettore. Questo naturalmente fino a quando l’INPS non approverà la domanda di Assegno Sociale. Perché in quel caso in base all’importo dell’Assegno Sociale percepito, che dovrebbe essere pari a 538,69 euro al mese, l’ADI del lettore scenderà presumibilmente a 143,81 euro al mese. Ovvero alla differenza tra 682,50 e l’Assegno Sociale preso. Nessun problema di restituire soldi quindi per lui e tutto perfettamente in regola.