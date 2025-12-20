L’Assegno Unico e Universale sui figli a carico ormai è la principale misura di welfare per le famiglie italiane e per la genitorialità. Parliamo di uno strumento unico che riguarda le famiglie con figli. Da quando fu introdotto l’Assegno Unico sono spariti gli Assegni per il Nucleo Familiare sui figli (ANF), le detrazioni figli a carico e i vari Bonus Bebè e Premi alle nascite. Solo di recente il governo ha introdotto un Bonus Nuovi Nati da 1.000 euro. Sono sopravvissuti all’Assegno Unico e Universale solo i Bonus Nido, la maternità dei Comuni e poco altro. Segno evidente questo che parliamo di una misura “Unicum” nel suo genere.

Tanto è vero che riguarda i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi, i disoccupati e perfino i titolari di sussidi e aiuti di Stato. Ecco perché parliamo di una misura molto importante che offre un concreto aiuto mensile, pagato dall’INPS tramite bonifico, alle famiglie con figli a carico. E fino ai 21 anni di età del figlio. Per questo meglio fare le cose per bene per evitare di perdere soldi.

Arretrati Assegno Unico sui figli, meglio rifare l’ISEE prime del 31 dicembre 2025, ecco perché

Fare le cose per bene è necessario anche sull’Assegno Unico e Universale sui figli a carico. Ci sono per esempio degli arretrati sull’Assegno Unico che alcune famiglie possono recuperare. Ma solo se entro la fine dell’anno fanno le cose che andrebbero fatte. Bisogna rinnovare l’ISEE quanto prima. Perché se finisce il 2025 sono guai e nella sostanza il rischio è di perdere dei soldi.

Facciamo riferimento alle famiglie che hanno avuto un lieto evento sul finire di questo 2025.

Ma andiamo con ordine e capiamo bene come funziona l’Assegno Unico e Universale sui figli a carico in estrema sintesi.

La misura non prevede necessariamente un ISEE in corso di validità. Infatti, la sua assegnazione e la sua erogazione passano esclusivamente dalla presentazione della domanda sul sito dell’INPS. Bisogna entrare sul sito, accedere all’area riservata e denominata “My Inps” e poi autenticarsi. Si può fare con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), oppure con la Carta di Identità Elettronica (CIE) o ancora con la CNS (Carta Nazionale dei Servizi). In alternativa ci sono Patronati e professionisti che possono essere sfruttati per l’espletamento della pratica.

Cifre variabili, ecco perché l’ISEE è necessario

Una volta dentro, bisogna andare nell’area dedicata all’Assegno Unico, compilare la domanda inserendo i dati dell’altro genitore (quelli del dichiarante sono già preinseriti) e i dati dei figli. Infine, bisogna comunicare all’INPS se alcuni figli sono invalidi, se entrambi i genitori lavorano o se entrambi sono presenti nel nucleo familiare. Questi ultimi dati vanno indicati anche perché da loro parte l’eventuale diritto a prendere delle maggiorazioni sugli importi.

Perché l’Assegno Unico ha degli importi che variano in base all’età dei figli (più piccoli valgono di più), al numero dei figli, alla situazione del nucleo familiare e dei figli stessi.

Ma gli importi variano anche per l’ISEE. Infatti, la soglia minima, che per il 2025 è pari a 57,50 euro al mese a figlio sotto i 18 anni, viene assegnata a famiglie prive di ISEE o con un ISEE sopra 45.939,56 euro. Invece la soglia massima pari a 201 euro al mese a figlio va a finire a famiglie con un ISEE fino a 17.227,33 euro. Poi si va a scalare fino alla soglia minima prima descritta.

Occhio alle nascite di fine anno, si rischia di perdere gli arretrati

L’Assegno Unico è pagato fin dal termine del settimo mese di gravidanza. Ma per le nascite sul finire dell’anno bisogna prestare attenzione. Infatti, c’è chi, magari di fronte ad un lieto evento a dicembre, preferisce fare tutto nel 2026, a gennaio. Cosa significa fare tutto a gennaio? Che a gennaio si presenta l’Assegno Unico, dopo aver presentato la DSU e recuperato l’ISEE. Ma facendo così il rischio è di perdere dei soldi. La soluzione ideale è quella di presentare immediatamente dopo la nascita, una nuova DSU, indicando anche, come logica vuole, il nuovo nato nell’ISEE.

L’ISEE 2025 scade il 31 dicembre. Dal primo gennaio ci vorrà un ISEE nuovo 2026 e quindi in corso di validità. E una volta entrati nel nuovo anno, presentare una DSU per l’anno precedente per ottenere retroattivamente un ISEE 2025 non è ammissibile. Cosa significa tutto ciò? Che chi lascia passare il 2025 senza aver rinnovato l’ISEE, potrebbe trovare l’INPS impossibilitata a dare l’Assegno Unico dei mesi del 2025 compresi tra i due prima della nascita e quelli dopo la nascita. Nella migliore delle ipotesi, cioè per chi fa subito domanda di Assegno Unico ma dimentica di presentare la DSU, ci sarà la possibilità di prendere l’Assegno Unico, ma solo fino alla soglia minima prevista, cioè quella spettante a chi ha un ISEE troppo alto o non ha proprio l’ISEE. Quindi, meglio fare le cose per tempo, subito, entro il 312 dicembre 2025.