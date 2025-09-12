Apple lancia l’iPhone17: spesa con IVA agevolata e detraibile nel 730 con la legge 104?

Display più luminoso, ora con ProMotion fino a 120Hz. Parte frontale in Ceramic Shield 2, tre volte più resistente ai graffi. Nuova fotocamera frontale Center Stage. Inquadratura adattabile. Selfie di gruppo più facili. E molto altro ancora. Sistema a doppia fotocamera Fusion da 48MP. Scatti straordinari da vicino e da lontano. Chip A19 e un giorno intero di autonomia: le cose belle su iPhone non finiscono mai.

Così (testualmente) Apple presenta, sul proprio sito ufficiale, il nuovo iPhone17, preordinabile dalle 14:00 dal 12 settembre 2025 ma disponibile solo dal 19 settembre 2025.

Non guardando al lato tecnico ma alla sua utilità, spesso l’interrogativo che resta è se la spesa per lo smarthphone (che sia Iphone, o altro) ed a prescindere dal modello, rientra tra quelle detraibili nel 730 come spese sostenuta per l’acquisto di ausili tecnici ed informatici per persone con disabilità (legge 104).

E anche se su detta spesa possa applicarsi l’IVA agevolata al 4%.

L’utilità dell’iPhone e altri dispositivi

Nell’attuale contesto digitale, il telefono intelligente è diventato per milioni di persone nel mondo molto più di un mezzo per chiamare: è un aiuto concreto, soprattutto per chi vive con una disabilità.

Questi dispositivi (compreso l’iPhone17), ben oltre la funzione tradizionale, aprono la porta a tante funzioni e servizi che migliorano davvero la qualità della vita. Per chi ha limitazioni, il cellulare diventa un ponte con l’esterno, perché rende gestibili attività quotidiane che sarebbero difficili o irraggiungibili. Grazie a comandi vocali, lettura dello schermo, app su misura e realtà aumentata, l’accesso diventa più semplice e l’autonomia cresce.

Dall’orientamento negli spazi alla comunicazione senza barriere, dalla formazione a distanza all’ingresso a prestazioni sanitarie e percorsi terapeutici, gli impieghi sono numerosi e cruciali.

In breve, la tecnologia mobile non è soltanto comoda: rappresenta uno strumento di inclusione che riduce ostacoli, amplia le opportunità e sostiene la vita indipendente giorno dopo giorno, per molte persone.

I dispositivi informatici agevolati con IVA e 730

Detto ciò, come noto, il legislatore fiscale, per l’acquisto di mezzi di ausilio ai disabili riconosce una detrazione dall’Irpef del 19% e l’IVA agevolata al 4%. Tra gli acquisti agevolabili ci sono anche i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità (ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/1992). Tra questi, ad esempio, rientrano (come si evince dalla guida dell’Agenzia Entrate sulle agevolazioni per i disabili):

fax

modem

computer

telefono a viva voce

schermo a tocco

tastiera espansa

telefonini per sordomuti

costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico.

Pertanto, lo smartphone (incluso, quindi, l’iPhone17), può rientrare tra le spese detraibili al 19% nella dichiarazione redditi (730 o Modello Redditi) e tra quelle con IVA agevolata al 4%.

I requisiti per le agevolazioni fiscali sull’iPhone17

Per quanto riguarda la detrazione fiscale, è indispensabile che la spesa, per l’iPhone17 o altro dispositivo, risulti pagata con strumento tracciabile (carta di credito, bonifico, assegno, ecc.).

Non serve il bonifico parlante come per i bonus edilizi. Si tenga inoltre presente che la spesa è detraibile anche se sostenuta per il disabile quale familiare a proprio carico.

Inoltre (e ciò anche per avere l’IVA al 4%) è necessario che, oltre alle relative fatture, ricevute di spesa, esista il c.d. collegamento funzionale. Nella pratica, serve la certificazione del medico curante attestante che il sussidio tecnico e informatico (in questo caso lo smartphone) è diretto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto disabile. In alternativa, è possibile esibire anche la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale (ASL) di appartenenza, da cui risulti il predetto collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la disabilità della persona.

Riassumendo