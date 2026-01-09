Anno nuovo, truffa nuova: l’Agenzia Entrate allerta i contribuenti su criptovalute e rimborsi

L’inizio del 2026 porta con sé nuove comunicazioni ufficiali dell’Amministrazione finanziaria, ma anche rinnovati pericoli sul fronte delle frodi informatiche. Nei primi giorni dell’anno, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso un avviso per segnalare ai cittadini la presenza di tentativi fraudolenti sempre più sofisticati. Al centro dell’attenzione c’è ancora una volta la truffa Agenzia Entrate, che sfrutta il nome e l’immagine dell’ente pubblico per sottrarre dati sensibili e informazioni finanziarie.

Le prime segnalazioni sulla truffa Agenzia Entrate del 2026

La comunicazione ufficiale è stata resa pubblica il 7 gennaio 2026 attraverso il portale istituzionale. L’Agenzia Entrate ha spiegato che, già nei primi giorni dell’anno, sono stati individuati nuovi messaggi ingannevoli rivolti ai contribuenti.

Si tratta di tentativi che rientrano nella più ampia categoria della truffa Agenzia Entrate, fenomeno purtroppo noto e ricorrente.

In particolare, l’ente ha evidenziato due diverse campagne fraudolente, entrambe progettate per apparire credibili e urgenti. Il meccanismo è sempre lo stesso: creare allarme o aspettativa, spingendo le persone a cliccare su collegamenti dannosi. Il richiamo a presunti obblighi fiscali o a benefici economici rende la truffa Agenzia Entrate particolarmente insidiosa, soprattutto nei periodi di avvio dell’anno fiscale.

Ricordiamo che anche il 2025 è stato caratterizzato da diverse truffe su rimborsi fiscali e truffe su criptovalute. E il 2026 ora inizia già nello stesso segno.

Falsi avvisi sulle criptovalute: come agisce la truffa Agenzia Entrate

Una delle segnalazioni riguarda messaggi inviati tramite posta elettronica che parlano di una scadenza imminente per la dichiarazione delle criptovalute. Secondo quanto chiarito dall’Agenzia, tale obbligo non esiste nei termini indicati nelle mail, che risultano quindi completamente infondate.

Questa versione della truffa Agenzia Entrate rappresenta un’evoluzione di una campagna simile già individuata nei mesi precedenti.

All’interno del messaggio compare un collegamento che richiama nel nome l’Agenzia delle Entrate e invita ad avviare la procedura dichiarativa. Una volta aperta la pagina, viene simulato un portale istituzionale e viene proposta una funzione per “iniziare la dichiarazione”. Da quel momento parte la raccolta illecita di informazioni personali, comprese quelle legate ai portafogli digitali. La truffa Agenzia Entrate in questo caso mira quindi a intercettare dati finanziari di grande valore, sfruttando il crescente interesse verso le criptovalute.

I rimborsi Irpef inesistenti e le mail ingannevoli

La seconda campagna segnalata ripropone un tema già noto: i finti rimborsi fiscali. Anche in questo caso la truffa Agenzia Entrate utilizza una comunicazione ben costruita, che informa il destinatario di un presunto credito Irpef derivante da un versamento in eccesso. Il messaggio è redatto con attenzione e include persino una nota in cui si afferma che l’Agenzia non chiede mai dati sensibili tramite e-mail.

Nonostante questo avviso apparentemente rassicurante, la mail contiene un link che rimanda a un sito esterno, costruito per imitare l’area riservata del Fisco. Qui viene richiesto di inserire informazioni personali e bancarie. Ancora una volta, la truffa Agenzia Entrate sfrutta la fiducia dei cittadini e la promessa di un rimborso per indurre comportamenti rischiosi.

Come difendersi dalla truffa Agenzia Entrate e verificare le comunicazioni

Di fronte a questi episodi, l’Agenzia delle Entrate ribadisce la propria totale estraneità a tali messaggi e invita a mantenere un alto livello di attenzione. La truffa Agenzia Entrate non deve mai essere sottovalutata, soprattutto quando arriva tramite canali non ufficiali come e-mail sospette o link non verificati.

In caso di dubbi sulla autenticità di una comunicazione, è sempre possibile consultare le sezioni informative dedicate alla sicurezza presenti sul sito istituzionale dell’ente. Un controllo preliminare consente di distinguere le vere comunicazioni fiscali dai tentativi di frode. In alternativa, è possibile rivolgersi direttamente agli uffici territoriali o utilizzare i contatti ufficiali pubblicati sul portale dell’Agenzia. Solo attraverso una corretta informazione e un atteggiamento prudente è possibile ridurre i rischi legati alla truffa Agenzia Entrate, che continua a rinnovarsi anche nel 2026.

Riassumendo la truffa Agenzia Entrate su rimborsi e criptovalute