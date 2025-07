Amanti concerto Coldplay, la ragazza che ha fatto il video quanto guadagna?

Le immagini del tradimento ripreso in diretta durante un concerto dei Coldplay sono ormai entrate nella storia di Internet. Il momento, immortalato dalla studentessa Grace Springer, è diventato uno dei più celebrati e discussi online. Ma pochi sanno che quella clip virale avrebbe potuto cambiare la vita della giovane, trasformandola in una vera e propria influencer con guadagni sorprendenti.

Grace Springer e il video del tradimento che ha fatto il giro del mondo

Tutto è iniziato come una serata normale per Grace Springer, una studentessa del New Jersey che aveva deciso di godersi la musica dal vivo dei Coldplay. Con il cellulare in mano, stava registrando la famosa kiss cam sperando di vedersi proiettata sui maxischermi dello stadio.

Ma ciò che ha catturato è stato ben diverso: un momento imbarazzante tra due colleghi di lavoro, apparsi abbracciati davanti a 50.000 spettatori. Nel vedere le telecamere, i due si sono immediatamente allontanati, facendo sospettare un tradimento in diretta mondiale.

La studentessa si sta sicuramente mangiando le mani, vista la viralità del filmato che lei stessa ha girato e condiviso sul web. In poche ore il video è esploso su TikTok, raggiungendo oltre 120 milioni di visualizzazioni. La scena ha scatenato un’ondata di commenti, meme e discussioni. Successivamente si è scoperto che le persone riprese erano sposate con altri partner e vivevano in abitazioni diverse da quelle dei rispettivi coniugi, confermando l’ipotesi di un tradimento.

Il valore economico di un video virale e le occasioni mancate

Secondo esperti di marketing digitale, se Grace avesse monetizzato correttamente il video, i guadagni avrebbero potuto raggiungere cifre significative. La stima parla di circa 100.000 dollari con una gestione ottimale su TikTok e tramite licenze.

Se l’account fosse stato iscritto al Creator Fund e monetizzato fin da subito, il ricavo avrebbe potuto toccare i 200.000 dollari. Purtroppo, Grace non ha ricevuto nulla da quella improvvisa notorietà perché non aveva attivato i sistemi di monetizzazione al momento della pubblicazione. Nonostante ciò, il suo nome è rapidamente diventato famoso online, portandola a raccogliere oltre 46.000 follower su TikTok e a ricevere inviti in programmi televisivi come “This Morning” su ITV.

Anche se non ha guadagnato direttamente dal video virale, gli esperti ritengono che la visibilità ottenuta possa aprirle nuove strade. Sponsorizzazioni, collaborazioni con brand e contenuti sponsorizzati potrebbero trasformare la sua popolarità in un guadagno costante. Grace ha già iniziato a sfruttare la sua fama chiedendo supporto economico ai fan per pagare i prestiti universitari, condividendo i suoi contatti per le donazioni. La sua improvvisa celebrità, se ben gestita, potrebbe garantire un’entrata stabile per i prossimi anni. Con la crescita del suo pubblico e la partecipazione a programmi televisivi, Grace potrebbe consolidare il proprio ruolo come creatrice di contenuti, passando da una studentessa anonima a un’influencer conosciuta a livello internazionale.

Amanti concerto Coldplay, chi sono?

Ormai tutto il web sa chi sono, ma benché in questo articolo la protagonista sia la “regista”, non possiamo non dedicare qualche riga anche ai due attori principali.

Il video surreale del “kiss cam” mostra Andy Byron, 50 anni, ex CEO della startup tecnologica Astronomer, e Kristin Cabot, responsabile delle risorse umane nella stessa azienda. Byron, già alla guida di importanti realtà (Fuze, Cybereason, Lacework), era entrato a capo di Astronomer nel luglio 2023, contribuendo a far crescere la società fino a una valutazione di circa 1,3 miliardi di dollari.

A poche ore dal concerto, Astronomer ha dichiarato di aver avviato un’indagine interna e ha posto entrambi i dirigenti in congedo amministrativo. Byron ha successivamente rassegnato le dimissioni, lasciando il posto a Pete DeJoy come CEO ad interim. Cabot invece ha preso un allontanamento dal lavoro senza ulteriori precisazioni sul suo futuro. La moglie di Byron, Megan Kerrigan, ha rimosso il suo cognome da Facebook e chiuso l’account, segno dell’impatto personale dell’incidente. Insomma, uno scossone non da poco alle vite dei protagonisti di questa strana vicenda.

