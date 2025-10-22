Acquisto casa smart: servizi online, visure e controlli prima del rogito (guida ADE)

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito l’edizione aggiornata della guida dedicata all’acquisto casa, uno strumento pensato per accompagnare chi si appresta a comprare un immobile e desidera capire con chiarezza quali siano le imposte da pagare e le principali agevolazioni fiscali previste dalla normativa italiana.

La guida rappresenta un punto di riferimento completo e di facile lettura per chi si avvicina a un passo così importante, offrendo spiegazioni semplici e indicazioni pratiche su tutti gli aspetti fiscali collegati all’acquisto.

Un vademecum per l’acquisto della casa

Il documento è stato ideato per fornire un supporto concreto agli acquirenti che operano come persone fisiche, ossia coloro che non acquistano nell’ambito di un’attività commerciale, artistica o professionale.

Il testo analizza in modo chiaro e sintetico le diverse tipologie di compravendita, distinguendo tra operazioni tra privati e transazioni tra imprese e cittadini.

Questa distinzione è fondamentale, perché a seconda del soggetto venditore e della natura dell’immobile, cambiano anche le imposte da versare e i benefici fiscali che si possono richiedere.

L’importanza di informarsi prima di acquistare

Uno dei capitoli più utili della guida è quello dedicato ai consigli preliminari da seguire prima di procedere all’acquisto. Comprare una casa è un passo che comporta impegni economici rilevanti e scelte durature, e per questo l’Agenzia delle Entrate invita a compiere una serie di verifiche preventive per evitare problemi futuri.

In particolare, viene sottolineata la necessità di accertarsi che il venditore sia il legittimo proprietario dell’immobile e che su di esso non gravino pesi, ipoteche o altri diritti reali di garanzia.

Queste verifiche sono essenziali per tutelare l’acquirente e garantire che la transazione avvenga in modo trasparente e sicuro.

Sebbene tali controlli siano eseguiti dal notaio al momento del rogito, la guida suggerisce di informarsi anche in autonomia, utilizzando i servizi online messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, che consentono di consultare i dati catastali e ipotecari dell’immobile in modo semplice e veloce.

Agevolazioni fiscali e imposte sull’acquisto casa

Un’ampia parte della guida è dedicata alle agevolazioni fiscali, con particolare attenzione ai benefici previsti per chi acquista la prima casa. Il documento illustra nel dettaglio le condizioni richieste per ottenere le riduzioni d’imposta, i requisiti soggettivi e oggettivi da rispettare e i casi in cui le agevolazioni decadono.

Le imposte sull’acquisto casa variano in base al tipo di venditore:

acquisto da privato: l’imposta di registro rappresenta il principale tributo dovuto, calcolato sul valore catastale dell’immobile.

acquisto da impresa costruttrice: in questo caso si applica l’IVA, e l’aliquota dipende dal tipo di immobile e dal fatto che si tratti o meno di una prima casa.

La guida spiega anche come comportarsi nel caso di acquisto di abitazioni di lusso, di immobili in costruzione o di fabbricati ristrutturati, evidenziando le diverse modalità di tassazione previste per ciascuna situazione.

La “prima casa”: benefici e condizioni

Uno dei temi centrali è, naturalmente, l’acquisto della prima casa.

L’Agenzia delle Entrate ricorda che per usufruire delle agevolazioni è necessario che l’immobile sia situato nel Comune di residenza dell’acquirente, oppure in quello dove egli intenda trasferirla entro diciotto mesi dall’acquisto.

Inoltre, non bisogna essere titolari – neppure in parte – di altri diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un’altra casa situata nello stesso Comune.

Chi rispetta questi, ed altri, requisiti può beneficiare di imposte ridotte rispetto a quelle ordinarie, una misura pensata per favorire l’accesso alla proprietà della casa e sostenere le famiglie che acquistano la loro prima abitazione.

La guida chiarisce inoltre che le agevolazioni non si perdono se l’immobile viene venduto prima di cinque anni, purché entro un anno si proceda all’acquisto di una nuova abitazione principale.

Gli strumenti digitali a supporto dei cittadini

Per semplificare le procedure e ridurre gli adempimenti burocratici, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione servizi online consultabili sul proprio portale istituzionale. Attraverso questi strumenti è possibile:

consultare la visura catastale dell’immobile;

accedere alle informazioni ipotecarie;

verificare la situazione catastale aggiornata.

Si tratta di servizi gratuiti e accessibili in qualsiasi momento, che permettono di ottenere dati affidabili e ufficiali prima di procedere all’acquisto casa.

Una guida utile per affrontare con consapevolezza l’acquisto casa

In sintesi, la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate rappresenta un punto di riferimento pratico per chi desidera affrontare l’acquisto casa con maggiore consapevolezza e sicurezza.

Fornisce informazioni chiare su imposte, detrazioni e agevolazioni fiscali, ma anche suggerimenti concreti per evitare rischi e errori durante la compravendita.

Il linguaggio semplice e accessibile consente a chiunque, anche senza conoscenze giuridiche o fiscali, di orientarsi tra le diverse norme e capire come comportarsi nelle varie fasi dell’acquisto.

In un mercato complesso come quello immobiliare, disporre di strumenti informativi aggiornati e affidabili è fondamentale per fare scelte corrette e tutelare i propri interessi.

Riassumendo