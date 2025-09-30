Accertamento disabili, al debutto la fase 2: ecco dove basta solo il certificato medico introduttivo

Da oggi, 30 settembre 2025, entra in vigore una nuova tappa della Riforma della disabilità, introdotta dal decreto legislativo n.62/2024. Questa fase sperimentale (la seconda), che si protrarrà fino al 31 dicembre 2026, coinvolgerà specifici territori italiani: le province di Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo e Vicenza, oltre alla Regione autonoma Valle d’Aosta e alla Provincia autonoma di Trento.

Tuttavia, per quanto riguarda Valle d’Aosta e Trento, l’INPS non interverrà nella gestione diretta dell’iter di accertamento della disabilità, che rimarrà sotto la responsabilità degli enti locali.

Ne ha dato notizia l’INPS con il comunicato stampa del 26 settembre 2025.

Solo il certificato medico introduttivo

Il cambiamento rilevante di questa nuova fase è rappresentato dall’utilizzo obbligatorio del certificato medico introduttivo come unico strumento per l’accertamento della disabilità. Dal 30 settembre 2025, nelle nove province interessate, l’avvio della procedura per l’accertamento della disabilità non passerà più anche dalla presentazione di una domanda da parte del cittadino. Basta solo il certificato medico introduttivo, da trasmettere (da parte del medico di famiglia) in via telematica all’INPS, ad avviare la procedura.

Questo strumento segna un passaggio importante verso la semplificazione burocratica. Prima, infatti, dopo l’invio del certificato da parte del medico, il cittadino doveva comunque inoltrare una specifica richiesta all’INPS per avviare la pratica. Ora non sarà più necessario: sarà l’Istituto a gestire in automatico il percorso, alleggerendo i compiti delle famiglie e delle persone con disabilità.

Convocazione diretta alla visita medica

Con l’entrata in funzione del solo certificato medico introduttivo, seguirà poi la convocazione alla visita di accertamento.

L’INPS, ricevuto il documento, invierà direttamente al cittadino una comunicazione ufficiale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

I dettagli della convocazione, comprese data, ora e luogo della visita, saranno disponibili anche online attraverso il “Portale della Disabilità”, lo spazio digitale dedicato a questo ambito. Questo sistema mira a rendere più trasparente e accessibile l’intero procedimento, consentendo alle persone interessate di seguire passo passo l’avanzamento della pratica.

Cosa succede in caso di assenza

Un aspetto importante riguarda le assenze alla visita di accertamento. L’assenza senza giustificazione verrà considerata come una rinuncia alla valutazione di base. In altre parole, se il cittadino convocato non si presenta e non fornisce motivazioni valide, la pratica sarà chiusa.

Tuttavia, è prevista una possibilità di recupero: chi non ha potuto partecipare per cause oggettive, come malattia o impedimenti gravi, potrà richiedere una nuova convocazione. Questa flessibilità garantisce che il sistema non penalizzi chi si trova impossibilitato a rispettare la data fissata dall’INPS.

Basta solo il certificato medico introduttivo: le aree della prima fase

La seconda fase della sperimentazione arriva dopo un primo periodo di test avviato in alcune province italiane. In quella fase iniziale erano state coinvolte le province di Catanzaro, Frosinone, Salerno, Brescia, Firenze, Forlì-Cesena, Perugia, Sassari e Trieste.

L’esperienza maturata in quei territori ha permesso di mettere a punto i meccanismi organizzativi e di affinare le procedure.

L’obiettivo è estendere progressivamente questo modello innovativo a un numero sempre maggiore di aree, fino a renderlo parte integrante del sistema nazionale.

Riassumendo